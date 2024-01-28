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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Гамбург - Карлсруэ
Гамбург - Карлсруэ: обзор матча 28 января 2024
Гамбург
28.01.2024, воскресенье, 15:30
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
3 : 4
Завершен
Карлсруэ
33'
Б. Джатта
35'
Л. Бенеш
62'
Р. Глатцель
3'
И. Матанович
6'
И. Матанович
46'
Б. Зивзивадзе
81'
М. Ванитцек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гамбург - Карлсруэ
90'
+3
Замена
Ф. Шлюзенер
️️️️
П. Небель
90'
+3
Замена
Р. Бормут
️️️️
И. Матанович
87'
Желтая карточка
Н. Рапп
84'
Замена
Н. Рапп
️️️️
Л. Йенсен
84'
Замена
Д. Бросински
️️️️
Б. Зивзивадзе
Замена
А. Немет
️️️️
Л. Рейс
84'
Замена
И. Ферай
️️️️
С. Амбросиус
83'
81'
ГОЛ! 3:4!
М. Ванитцек
Желтая карточка
Г. Рамуш
65'
63'
Замена
D. Herold
️️️️
Ф. Хайзе
ГОЛ! 3:3!
Р. Глатцель
Пас отдал
Б. Джатта
62'
46'
ГОЛ! 2:3!
Б. Зивзивадзе
Пас отдал
M. Franke
39'
Желтая карточка
Л. Йенсен
ГОЛ! 2:2!
Л. Бенеш
Пас отдал
Ж. Домпе
35'
ГОЛ! 1:2!
Б. Джатта
Пас отдал
Л. Бенеш
33'
6'
ГОЛ! 0:2!
И. Матанович
Пас отдал
С. Юнг
3'
ГОЛ! 0:1!
И. Матанович
Пас отдал
С. Юнг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
1
Даниэль Фернандес
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
5
Стефан Амбросиус
ЦЗ
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
15
Людовит Рейс
(К)
ЦП
28
Йонас Мефферт
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
18
Бейкери Джатта
ЦФ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
Главный тренер
Тим Вальтер
Карлсруэ
22
Christoph Kobald
ЦЗ
16
Филип Хайзе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
27
Дзенис Бурнич
ЦП
31
Леон Йенсен
ЦП
10
Марвин Ванитцек
(К)
ЦП
8
Пауль Небель
ПВ
30
Патрик Древес
ЦФ
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
31
Игор Матанович
ЦФ
28
Marcel Franke
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Гамбург
31
Матео Рааб
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
5
Мориц Хейер
ПЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
10
Ансси Сухонен
ЦП
10
Иммануэль Ферай
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ПВ
90
Андраш Немет
ЦФ
Карлсруэ
1
Макс Вайсс
ВР
20
David Herold
ЦЗ
13
Marco Thiede
ЦЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
4
Marcel Beifus
ЦЗ
6
Николай Рапп
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
27
Ali Eren Ersungur
ЦП
24
Фабиан Шлюзенер
ЦФ
4-3-1-2
1
Фернандес
28
Мухайм
5
Рамуш
5
Амбросиус
20
ван дер Бремпт
15
Рейс
28
Мефферт
8
Бенеш
91
Домпе
19
Глатцель
18
Джатта
3-3-1-4
2
Юнг
16
Хайзе
22
27
Бурнич
31
Йенсен
10
Ванитцек
8
Небель
28
31
Матанович
11
Зивзивадзе
30
Древес
5
Амбросиус
10
Ферай
10
Ферай
5
Амбросиус
15
Рейс
90
Немет
90
Немет
15
Рейс
16
Хайзе
20
20
16
Хайзе
31
Матанович
32
Бормут
32
Бормут
31
Матанович
31
Йенсен
6
Рапп
6
Рапп
31
Йенсен
11
Зивзивадзе
18
Бросински
18
Бросински
11
Зивзивадзе
8
Небель
24
Шлюзенер
24
Шлюзенер
8
Небель
Остались в запасе
Гамбург
Карлсруэ
31
Матео Рааб
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
5
Мориц Хейер
ПЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
10
Ансси Сухонен
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ПВ
Главный тренер
Тим Вальтер
1
Макс Вайсс
ВР
13
Marco Thiede
ЦЗ
4
Marcel Beifus
ЦЗ
27
Ali Eren Ersungur
ЦП
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Остались в запасе
31
Матео Рааб
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
5
Мориц Хейер
ПЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
10
Ансси Сухонен
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ПВ
Остались в запасе
1
Макс Вайсс
ВР
13
Marco Thiede
ЦЗ
4
Marcel Beifus
ЦЗ
27
Ali Eren Ersungur
ЦП
Главный тренер
Тим Вальтер
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Статистика матча Гамбург - Карлсруэ
1
2
Всего ударов по воротам
21
13
Удары в створ
10
6
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
11
2
Нарушения
8
12
Офсайды
3
1
Количество передач
581
388
Сейвы
2
7
Точность передач %
85
80
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
17
12
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 0
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Магдебург
6 : 1
24.10.2026
Карлсруэ
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Шредер
(Ганновер)
Стадион:
Фолькспаркштадион
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