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Ахмад Аль-Хбеаб - статистика

Завершил карьеру
2 января 1993 (33)
#6 | Защитник
186 см
Саудовская Аравия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Абха
9
1
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Аль-Раед
4 : 3
29.12.2023
Абха
80' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Аль-Хиляль
7 : 0
21.12.2023
Абха
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Дамак
4 : 2
25.11.2023
Абха
1' - 47'
45'
47'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттихад
4 : 2
10.11.2023
Абха
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Абха
3 : 2
04.11.2023
Аль-Охдуд
32' - 46'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Абха
2 : 1
28.10.2023
Аль-Шабаб
88' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
4 : 1
20.10.2023
Абха
1' - 90'
73'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Наср
2 : 2
06.10.2023
Абха
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Вахда
4 : 0
22.09.2023
Абха
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
Абха
1 : 3
16.09.2023
Аль-Иттифак
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Аль-Таи
1 : 0
01.09.2023
Абха
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Абха
2 : 1
28.08.2023
Аль-Фейха
40' - 90'
63'
45'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Таавун
1 : 0
25.08.2023
Абха
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Абха
1 : 0
19.08.2023
Аль-Раед
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Абха
1 : 3
14.08.2023
Аль-Хиляль
1' - 90'
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