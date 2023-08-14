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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Абха - Аль-Хиляль
Абха - Аль-Хиляль: обзор матча 14 августа 2023
Абха
14.08.2023, понедельник, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 3
Завершен
Аль-Хиляль
33'
С. Бгуир
31'
Малком
55'
Малком
77'
Малком
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Абха - Аль-Хиляль
Замена
Н. Аль-Сади
️️️️
С. Бгуир
89'
82'
Замена
А. Радиф
️️️️
С. Аль-Давсари
81'
Замена
М. Аль-Кахтани
️️️️
Малком
77'
ГОЛ! 1:3!
Малком
Пас отдал
М. Канно
76'
Замена
С. Абдулхамид
️️️️
Микаэл
76'
Замена
Я. аш-Шахрани
️️️️
М. аль-Брейк
66'
Замена
М. Канно
️️️️
А. Аль-Хамдан
55'
ГОЛ! 1:2!
Малком
Пас отдал
М. аль-Брейк
47'
Желтая карточка
А. аль-Булеахи
ГОЛ! 1:1!
С. Бгуир
Пас отдал
Г. Крыховяк
33'
31'
ГОЛ! 0:1!
Малком
Пас отдал
Н. Аль-Давсари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абха
1
Девис Эпасси
ВР
17
Салех Аль-Кумейзи
ЦЗ
3
Мохаммед Наджи
ЦЗ
6
Ахмад Аль-Хбеаб
ЦЗ
88
Саад Аль-Салули
ЦЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
21
Закария Аль-Судани
ЦП
14
Фахад Мохаммед Аль-Джумаия
ЦП
22
Урош Матич
ЦП
18
Саад Бгуир
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
Аль-Хиляль
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
2
Мухаммед аль-Брейк
ПЗ
29
Салем Аль-Давсари
ЛВ
30
Микаэл
ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
10
Малком
ПВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Абха
33
Мансур Джавхар
ВР
12
Мохаммед Аль-Кунайдыри
ЦЗ
29
Мохаммед Аль-Кахтани
ЦП
94
Омар Аль-Руваили
ЦФ
18
Наваф Аль-Сади
ЦФ
32
Сулайман Асири
ЦФ
Аль-Хиляль
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
67
Мохаммед Аль-Хайбари
ЦЗ
27
Сауд Абдулхамид
ПЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
28
Мохамед Канно
ЦП
6
Саад Аль-Нассер
ЦП
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЦП
21
Абдулла Радиф
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Эпасси
17
Аль-Кумейзи
6
Аль-Хбеаб
88
Аль-Салули
3
Наджи
20
Крыховяк
21
Аль-Судани
14
Аль-Джумаия
22
Матич
40
Камано
18
Бгуир
4-1-1-3-1
33
аль-Майюф
2
аль-Брейк
70
Джахфали
55
аль-Булеахи
6
Аль-Давсари
8
Невеш
10
Аль-Джувейр
10
Малком
29
Аль-Давсари
30
Микаэл
9
Аль-Хамдан
18
Бгуир
18
Аль-Сади
18
Аль-Сади
18
Бгуир
2
аль-Брейк
12
аш-Шахрани
12
аш-Шахрани
2
аль-Брейк
30
Микаэл
27
Абдулхамид
27
Абдулхамид
30
Микаэл
9
Аль-Хамдан
28
Канно
28
Канно
9
Аль-Хамдан
10
Малком
15
Аль-Кахтани
15
Аль-Кахтани
10
Малком
29
Аль-Давсари
21
Радиф
21
Радиф
29
Аль-Давсари
Остались в запасе
Абха
Аль-Хиляль
33
Мансур Джавхар
ВР
12
Мохаммед Аль-Кунайдыри
ЦЗ
29
Мохаммед Аль-Кахтани
ЦП
94
Омар Аль-Руваили
ЦФ
32
Сулайман Асири
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
67
Мохаммед Аль-Хайбари
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
6
Саад Аль-Нассер
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
33
Мансур Джавхар
ВР
12
Мохаммед Аль-Кунайдыри
ЦЗ
29
Мохаммед Аль-Кахтани
ЦП
94
Омар Аль-Руваили
ЦФ
32
Сулайман Асири
ЦФ
Остались в запасе
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
67
Мохаммед Аль-Хайбари
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
6
Саад Аль-Нассер
ЦП
Главный тренер
Чеслав Михневич
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Абха - Аль-Хиляль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Таавун
- : -
03.12.2026
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Абха
0 : 1
26.11.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Абха
1 : 1
30.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Абха
0 : 1
27.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Неом
2 : 0
24.10.2026
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Кадисия
2 : 1
16.10.2026
Абха
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
- : -
28.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Нефтчи
2 : 2
23.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
03.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Шамаль
3 : 1
27.10.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Кадисия
2 : 3
23.10.2026
Аль-Хиляль
Информация о матче
Главный судья:
Раду Петреску
(Бухарест)
Стадион:
Принц Султан бин Абдул Азиз
Новости команд
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