Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Иан Эшби - статистика

Завершил карьеру
6 сентября 1976 (50), Бирмингем
#4 | Полузащитник
185 см | 84 кг
Англия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Халл Сити
10
1
1
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Мидлсбро
3 : 1
11.04.2009
Халл Сити
1' - 90'
30'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Халл Сити
0 : 0
04.04.2009
Портсмут
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Халл Сити
1 : 1
14.03.2009
Ньюкасл
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Фулхэм
0 : 1
04.03.2009
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Халл Сити
1 : 2
01.03.2009
Блэкберн
1' - 90'
79'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Халл Сити
1 : 2
23.02.2009
Тоттенхэм
1' - 90'
41'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Челси
0 : 0
07.02.2009
Халл Сити
1' - 90'
49'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Вест Хэм
2 : 0
28.01.2009
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Халл Сити
1 : 3
17.01.2009
Арсенал
1' - 90'
81'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Эвертон
2 : 0
10.01.2009
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Халл Сити
0 : 1
30.12.2008
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Манчестер Сити
5 : 1
26.12.2008
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Халл Сити
1 : 4
20.12.2008
Сандерленд
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Ливерпуль
2 : 2
13.12.2008
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Халл Сити
2 : 1
06.12.2008
Мидлсбро
1' - 90'
57'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Сток Сити
1 : 1
29.11.2008
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Портсмут
2 : 2
22.11.2008
Халл Сити
1' - 90'
Главные новости
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
13:35
2
ВидеоНиколаев проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
13:05
2
Мусаев высказался об отставке из «Краснодара»
12:21
2
ВидеоРеакция ЦСКА на сомнительный гол «Краснодара»
11:55
10
Тренер «Галатасарая» признался в особом отношении к Батракову
10:57
3
Видео«Ты чего творишь?»: Генич отреагировал на комичную ошибку ЦСКА в Краснодаре
10:03
7
ФотоБатраков едва не подрался в Турции
09:53
5
Расписание матчей РПЛ на 8 ноября 2026
09:03
2
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
3
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+