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Халл Сити - Мидлсбро
Халл Сити - Мидлсбро: обзор матча 06 декабря 2008
Халл Сити
06.12.2008, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Мидлсбро
79'
Т. Шанли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Мидлсбро
Замена
П. Халмоши
️️️️
Джеованни
Красная карточка
Д. Уитер
ГОЛ! 0:1!
Т. Шанли
Желтая карточка
Т. Шанли
Замена
Д. Кузен
️️️️
Д. Марни
Замена
Б. Менди
️️️️
Н. Бармби
Желтая карточка
И. Эшби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
13
Боаз Майхилл
ВР
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
0
Джордж Боатенг
ЦП
18
Ник Бармби
ЦП
25
Дин Марни
ЦП
4
Иан Эшби
ЦП
10
Джеованни
АП
Главный тренер
Фил Браун
Мидлсбро
22
Росс Тернбулл
ВР
25
Джастин Хойт
ЛЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
20
Хулио Арка
ЦП
10
Афонсо Алвеш
ЦФ
9
Тунджай Шанли
ЦФ
14
Джереми Алиадьер
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Халл Сити
12
Мэтт Дьюк
ВР
16
Петер Халмоши
ЛП
33
Стелиос Джианнакополос
ЦП
14
Ричард Гарсия
ПП
3
Бернар Менди
ПП
9
Дин Уиндасс
ЦФ
8
Даниэль Кузен
ЦФ
Мидлсбро
25
Брэд Джонс
ВР
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
3
Сиб Хайнс
ЦЗ
29
Энтони МакМахон
ПЗ
41
Джош Уолкер
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
3-4-1
13
Майхилл
18
Риккеттс
6
Тернер
5
МакШейн
0
Боатенг
25
Марни
4
Эшби
18
Бармби
10
Джеованни
4-2-3
22
Тернбулл
31
Уитер
2
Погатец
3
Тэйлор
25
Хойт
19
Даунинг
20
Арка
14
Алиадьер
9
Шанли
10
Алвеш
10
Джеованни
16
Халмоши
16
Халмоши
10
Джеованни
18
Бармби
3
Менди
3
Менди
18
Бармби
25
Марни
8
Кузен
8
Кузен
25
Марни
3
Хайнс
3
Хайнс
Остались в запасе
Халл Сити
Мидлсбро
9
Дин Уиндасс
ЦФ
12
Мэтт Дьюк
ВР
33
Стелиос Джианнакополос
ЦП
14
Ричард Гарсия
ПП
Главный тренер
Фил Браун
41
Джош Уолкер
ЦП
25
Брэд Джонс
ВР
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
29
Энтони МакМахон
ПЗ
11
Адам Джонсон
ПП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Остались в запасе
9
Дин Уиндасс
ЦФ
12
Мэтт Дьюк
ВР
33
Стелиос Джианнакополос
ЦП
14
Ричард Гарсия
ПП
Остались в запасе
41
Джош Уолкер
ЦП
25
Брэд Джонс
ВР
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
29
Энтони МакМахон
ПЗ
11
Адам Джонсон
ПП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Главный тренер
Фил Браун
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Статистика матча Халл Сити - Мидлсбро
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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