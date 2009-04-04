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АПЛ 2026/2027
Халл Сити - Портсмут
Халл Сити - Портсмут: обзор матча 04 апреля 2009
Халл Сити
04.04.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 31 тур
0 : 0
Завершен
Портсмут
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Портсмут
Замена
К. Фолан
️️️️
С. Риккеттс
Вторая желтая
Г. Джонсон
Замена
Н. Бельхадж
️️️️
Н. Кранчар
Замена
Д. Марни
️️️️
Н. Бармби
Замена
К. Килбейн
️️️️
К. Фэган
Замена
Н. Кану
️️️️
Д. Наджент
Желтая карточка
П. Крауч
Желтая карточка
Г. Джонсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
12
Мэтт Дьюк
ВР
3
Энди Доусон
ЛЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
19
Камил Заятте
ЦЗ
4
Иан Эшби
ЦП
18
Ник Бармби
ЦП
10
Джеованни
АП
3
Бернар Менди
ПП
9
Манушу
ЦФ
39
Крейг Фэган
ЦФ
Главный тренер
Фил Браун
Портсмут
1
Дэвид Джеймс
ВР
6
Херманн Хрейдарссон
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
5
Сол Кэмпбелл
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
8
Хейден Маллинс
ЦП
26
Ричард Хьюз
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Тони Адамс
Халл Сити
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
25
Дин Марни
ЦП
21
Кэлиб Фолан
ЦФ
Портсмут
39
Надир Бельхадж
ЛЗ
27
Нванкво Кану
ЦФ
4-3-1-2
12
Дьюк
3
Доусон
6
Тернер
19
Заятте
18
Риккеттс
4
Эшби
18
Бармби
3
Менди
10
Джеованни
39
Фэган
9
Манушу
3-2-3-2
1
Джеймс
25
Дистен
5
Кэмпбелл
4
Кабуль
8
Джонсон
6
Хрейдарссон
8
Маллинс
26
Хьюз
19
Кранчар
15
Крауч
35
Наджент
39
Фэган
20
Килбейн
20
Килбейн
39
Фэган
18
Бармби
25
Марни
25
Марни
18
Бармби
18
Риккеттс
21
Фолан
21
Фолан
18
Риккеттс
19
Кранчар
39
Бельхадж
39
Бельхадж
19
Кранчар
35
Наджент
27
Кану
27
Кану
35
Наджент
Остались в запасе
Халл Сити
Портсмут
Главный тренер
Фил Браун
Главный тренер
Тони Адамс
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Фил Браун
Главный тренер
Тони Адамс
Статистика матча Халл Сити - Портсмут
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
МКМ Стэдиум
Посещаемость:
24802 из 25404 зрителей (97%)
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