Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Халл Сити
Эвертон - Халл Сити: обзор матча 10 января 2009
Эвертон
10.01.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Халл Сити
18'
М. Феллайни
45'
М. Артета
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Халл Сити
Замена
П. Халмоши
️️️️
П. МакШейн
Желтая карточка
Д. Кузен
Замена
В. Аничебе
️️️️
Т. Кэхилл
Замена
Д. Кузен
️️️️
Джеованни
Желтая карточка
С. Риккеттс
Желтая карточка
Т. Кэхилл
Замена
К. Фэган
️️️️
Д. Марни
Желтая карточка
М. Феллайни
ГОЛ! 2:0!
М. Артета
Желтая карточка
Б. Менди
ГОЛ! 1:0!
М. Феллайни
Пас отдал
Л. Бэйнс
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
18
Фил Невилл
(К)
ЦП
8
Микель Артета
ЦП
17
Тим Кэхилл
АП
21
Леон Осман
ПП
25
Маруан Феллайни
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Халл Сити
13
Боаз Майхилл
ВР
18
Сэм Риккеттс
ЛЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ПЗ
25
Дин Марни
ЛП
4
Иан Эшби
(К)
ЦП
18
Ник Бармби
ЦП
3
Бернар Менди
ПП
10
Джеованни
ЦФ
Главный тренер
Фил Браун
Эвертон
13
Карло Нэш
ВР
32
Дэн Гослинг
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
7
Сегундо Кастильо
ЦП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Халл Сити
12
Мэтт Дьюк
ВР
24
Натан Дойл
ПЗ
16
Петер Халмоши
ЛП
13
Райан Франс
ЦП
0
Джордж Боатенг
ЦП
39
Крейг Фэган
ЦФ
8
Даниэль Кузен
ЦФ
4-4-1-1
1
Ховард
3
Бэйнс
15
Лескотт
19
Ягиелка
2
Хибберт
20
Пиенаар
18
Невилл
8
Артета
21
Осман
17
Кэхилл
25
Феллайни
3-4-1
13
Майхилл
5
МакШейн
6
Тернер
18
Риккеттс
3
Менди
4
Эшби
18
Бармби
25
Марни
10
Джеованни
17
Кэхилл
28
Аничебе
28
Аничебе
17
Кэхилл
5
МакШейн
16
Халмоши
16
Халмоши
5
МакШейн
25
Марни
39
Фэган
39
Фэган
25
Марни
10
Джеованни
8
Кузен
8
Кузен
10
Джеованни
Остались в запасе
Эвертон
Халл Сити
13
Карло Нэш
ВР
32
Дэн Гослинг
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
7
Сегундо Кастильо
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
12
Мэтт Дьюк
ВР
24
Натан Дойл
ПЗ
13
Райан Франс
ЦП
0
Джордж Боатенг
ЦП
Главный тренер
Фил Браун
Остались в запасе
13
Карло Нэш
ВР
32
Дэн Гослинг
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
7
Сегундо Кастильо
ЦП
Остались в запасе
12
Мэтт Дьюк
ВР
24
Натан Дойл
ПЗ
13
Райан Франс
ЦП
0
Джордж Боатенг
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Фил Браун
Статистика матча Эвертон - Халл Сити
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Гудисон Парк
Новости команд
Все
Эвертон
Халл Сити
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Грилиш ушел в новый запой
1 ноября
2
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Халл Сити» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+