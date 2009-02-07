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Челси - Халл Сити
Челси - Халл Сити: обзор матча 07 февраля 2009
Челси
07.02.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
0 : 0
Завершен
Халл Сити
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Халл Сити
Замена
Р. Франс
️️️️
Джеованни
Желтая карточка
Р. Гарсия
Замена
Деку
️️️️
М. Баллак
Замена
Д. Дрогба
️️️️
Р. Куарежма
Замена
Ж. Беллетти
️️️️
Д. Оби Микел
Желтая карточка
И. Эшби
Желтая карточка
Д. Оби Микел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
33
Алекс
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
7
Рикарду Куарежма
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ОП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
13
Михаэль Баллак
ЦП
8
Саломон Калу
ПВ
39
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Халл Сити
12
Мэтт Дьюк
ВР
3
Энди Доусон
ЛЗ
19
Камил Заятте
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
18
Сэм Риккеттс
ПЗ
20
Кевин Килбейн
ЛП
25
Дин Марни
ЦП
4
Иан Эшби
ЦП
14
Ричард Гарсия
ПП
39
Крейг Фэган
ЦФ
10
Джеованни
ЦФ
Главный тренер
Фил Браун
Челси
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
17
Мирослав Стох
ЦП
0
Деку
ЦП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Халл Сити
13
Боаз Майхилл
ВР
24
Натан Дойл
ПЗ
16
Петер Халмоши
ЛП
27
Брайан Хьюз
ЦП
18
Ник Бармби
ЦП
13
Райан Франс
ЦП
9
Манушу
ЦФ
4-1-2-2-1
40
Илариу
3
Коул
33
Алекс
26
Терри
3
Босингва
12
Оби Микел
8
Лэмпард
13
Баллак
7
Куарежма
8
Калу
39
Анелька
4-4-2
12
Дьюк
18
Риккеттс
19
Заятте
6
Тернер
3
Доусон
14
Гарсия
25
Марни
4
Эшби
20
Килбейн
10
Джеованни
39
Фэган
12
Оби Микел
0
Беллетти
0
Беллетти
12
Оби Микел
13
Баллак
0
Деку
0
Деку
13
Баллак
7
Куарежма
11
Дрогба
11
Дрогба
7
Куарежма
10
Джеованни
13
Франс
13
Франс
10
Джеованни
Остались в запасе
Челси
Халл Сити
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
17
Мирослав Стох
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
27
Брайан Хьюз
ЦП
13
Боаз Майхилл
ВР
24
Натан Дойл
ПЗ
16
Петер Халмоши
ЛП
18
Ник Бармби
ЦП
9
Манушу
ЦФ
Главный тренер
Фил Браун
Остались в запасе
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
17
Мирослав Стох
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Остались в запасе
27
Брайан Хьюз
ЦП
13
Боаз Майхилл
ВР
24
Натан Дойл
ПЗ
16
Петер Халмоши
ЛП
18
Ник Бармби
ЦП
9
Манушу
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Фил Браун
Статистика матча Челси - Халл Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:55 (прямая)
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