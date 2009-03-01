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Халл Сити - Блэкберн
Халл Сити - Блэкберн: обзор матча 01 марта 2009
Халл Сити
01.03.2009, воскресенье, 15:30
Англия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 2
Завершен
Блэкберн
79'
И. Эшби
34'
С. Уорнок
37'
К. Эндрюс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Блэкберн
Замена
Д. Робертс
️️️️
Р. Санта Крус
Замена
А. Мокоена
️️️️
Э. Диуф
Желтая карточка
Э. Диуф
Желтая карточка
Э. Доусон
ГОЛ! 1:2!
И. Эшби
Красная карточка
М. Гамст Педерсен
Замена
К. Фэган
️️️️
Н. Дойл
Красная карточка
Д. Марни
Желтая карточка
М. Гамст Педерсен
Замена
Н. Бармби
️️️️
Джеованни
Замена
Д. Кузен
️️️️
К. Килбейн
Замена
Д. Браун
️️️️
П. Робинсон
Желтая карточка
М. Тернер
ГОЛ! 0:2!
К. Эндрюс
ГОЛ! 0:1!
С. Уорнок
1'
Желтая карточка
С. Уорнок
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
12
Мэтт Дьюк
ВР
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
3
Энди Доусон
ЛЗ
19
Камил Заятте
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
24
Натан Дойл
ПЗ
25
Дин Марни
ЦП
4
Иан Эшби
ЦП
10
Джеованни
АП
3
Бернар Менди
ПП
14
Ричард Гарсия
ПП
Главный тренер
Фил Браун
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
11
Винченцо Грелла
ЦП
42
Кейт Эндрюс
ЦП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
21
Эль-Хаджи Диуф
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Халл Сити
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Энтони Гарднер
ЦЗ
16
Петер Халмоши
ЛП
18
Ник Бармби
ЦП
8
Даниэль Кузен
ЦФ
39
Крейг Фэган
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
Блэкберн
12
Джейсон Браун
ВР
4
Аарон Мокоена
ЦЗ
0
Тугай
ЦП
26
Кейт Триси
ПП
0
Карлос Вильянуэва
ЛФ
33
Джейсон Робертс
ЦФ
0
Бенни МакКарти
ЦФ
3-2-4-1
12
Дьюк
20
Килбейн
19
Заятте
6
Тернер
3
Доусон
24
Дойл
3
Менди
25
Марни
4
Эшби
14
Гарсия
10
Джеованни
4-3-2
17
Робинсон
28
Живе
17
Нельсен
4
Самба
3
Уорнок
8
Педерсен
11
Грелла
42
Эндрюс
21
Диуф
24
Санта Крус
10
Джеованни
18
Бармби
18
Бармби
10
Джеованни
20
Килбейн
8
Кузен
8
Кузен
20
Килбейн
24
Дойл
39
Фэган
39
Фэган
24
Дойл
17
Робинсон
12
Браун
12
Браун
17
Робинсон
21
Диуф
4
Мокоена
4
Мокоена
21
Диуф
24
Санта Крус
33
Робертс
33
Робертс
24
Санта Крус
Остались в запасе
Халл Сити
Блэкберн
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Энтони Гарднер
ЦЗ
16
Петер Халмоши
ЛП
9
Манушу
ЦФ
Главный тренер
Фил Браун
0
Тугай
ЦП
26
Кейт Триси
ПП
0
Карлос Вильянуэва
ЛФ
0
Бенни МакКарти
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Энтони Гарднер
ЦЗ
16
Петер Халмоши
ЛП
9
Манушу
ЦФ
Остались в запасе
0
Тугай
ЦП
26
Кейт Триси
ПП
0
Карлос Вильянуэва
ЛФ
0
Бенни МакКарти
ЦФ
Главный тренер
Фил Браун
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Халл Сити - Блэкберн
2
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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