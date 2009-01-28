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Вест Хэм - Халл Сити
Вест Хэм - Халл Сити: обзор матча 28 января 2009
Вест Хэм
28.01.2009, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 0
Завершен
Халл Сити
33'
Д. Ди Микеле
50'
К. Коул
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Халл Сити
Замена
Л. Боа Морте
️️️️
Д. Коллисон
Замена
Б. Менди
️️️️
Д. Марни
Замена
Ж. Фобер
️️️️
М. Нобл
Замена
К. Фэган
️️️️
Манушу
Замена
Д. Буллард
️️️️
Джеованни
ГОЛ! 2:0!
К. Коул
Пас отдал
Д. Ди Микеле
Желтая карточка
Д. Марни
ГОЛ! 1:0!
Д. Ди Микеле
Пас отдал
К. Коул
Пенальти не реализован!
М. Нобл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
6
Эрита Илунга
ЛЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
2
Лукас Нилл
ПЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
10
Джек Коллисон
ПП
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Халл Сити
12
Мэтт Дьюк
ВР
3
Энди Доусон
ЛЗ
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
19
Камил Заятте
ЦЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
25
Дин Марни
ЦП
4
Иан Эшби
ЦП
10
Джеованни
АП
9
Манушу
ЦФ
8
Даниэль Кузен
ЦФ
Главный тренер
Фил Браун
Вест Хэм
36
Жюльен Фобер
ПЗ
11
Луиш Боа Морте
ПП
Халл Сити
21
Джимми Буллард
ЦП
3
Бернар Менди
ПП
39
Крейг Фэган
ЦФ
4-4-2
31
Грин
6
Илунга
4
Апсон
39
Коллинс
2
Нилл
85
Бехрами
16
Нобл
8
Паркер
10
Коллисон
24
Коул
10
Ди Микеле
3-2-2-1-2
12
Дьюк
19
Заятте
18
Риккеттс
6
Тернер
3
Доусон
20
Килбейн
25
Марни
4
Эшби
10
Джеованни
8
Кузен
9
Манушу
16
Нобл
36
Фобер
36
Фобер
16
Нобл
10
Коллисон
11
Боа Морте
11
Боа Морте
10
Коллисон
10
Джеованни
21
Буллард
21
Буллард
10
Джеованни
25
Марни
3
Менди
3
Менди
25
Марни
9
Манушу
39
Фэган
39
Фэган
9
Манушу
Остались в запасе
Вест Хэм
Халл Сити
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Главный тренер
Фил Браун
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Главный тренер
Фил Браун
Статистика матча Вест Хэм - Халл Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Аптон Парк
Посещаемость:
34340 из 35303 зрителей (97%)
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