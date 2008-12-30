Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Халл Сити - Астон Вилла
Халл Сити - Астон Вилла: обзор матча 30 декабря 2008
Халл Сити
30.12.2008, вторник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Астон Вилла
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Астон Вилла
Замена
К. Фэган
️️️️
Р. Гарсия
Замена
Б. Хьюз
️️️️
Н. Бармби
Замена
К. Гарднер
️️️️
С. Сидуэлл
Замена
️️️️
Д. Кузен
Желтая карточка
С. Петров
Желтая карточка
Г. Бэрри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
13
Боаз Майхилл
ВР
18
Сэм Риккеттс
ЛЗ
6
Майкл Тернер
(К)
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ПЗ
16
Петер Халмоши
ЛП
4
Иан Эшби
ЦП
14
Ричард Гарсия
ЦП
18
Ник Бармби
АП
3
Бернар Менди
ПП
8
Даниэль Кузен
ЦФ
Главный тренер
Фил Браун
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
36
Люк Янг
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
6
Найджел Рео-Кокер
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
18
Гарет Бэрри
(К)
ЦП
19
Стилян Петров
АП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Халл Сити
12
Мэтт Дьюк
ВР
24
Натан Дойл
ПЗ
27
Брайан Хьюз
ЦП
33
Стелиос Джианнакополос
ЦП
10
Джеованни
АП
39
Крейг Фэган
ЦФ
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
17
Мустафа Салифу
ЛП
8
Крейг Гарднер
ЦП
9
Марлон Хэрвуд
ЦФ
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
3-4-1-1
13
Майхилл
18
Риккеттс
6
Тернер
5
МакШейн
16
Халмоши
4
Эшби
14
Гарсия
3
Менди
18
Бармби
8
Кузен
3-2-3-1-1
24
Фридель
36
Янг
39
Найт
33
Дэйвис
6
Рео-Кокер
15
Янг
20
Милнер
14
Сидуэлл
18
Бэрри
19
Петров
11
Агбонлахор
18
Бармби
27
Хьюз
27
Хьюз
18
Бармби
14
Гарсия
39
Фэган
39
Фэган
14
Гарсия
14
Сидуэлл
8
Гарднер
8
Гарднер
14
Сидуэлл
Остались в запасе
Халл Сити
Астон Вилла
12
Мэтт Дьюк
ВР
24
Натан Дойл
ПЗ
33
Стелиос Джианнакополос
ЦП
10
Джеованни
АП
Главный тренер
Фил Браун
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
17
Мустафа Салифу
ЛП
9
Марлон Хэрвуд
ЦФ
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
12
Мэтт Дьюк
ВР
24
Натан Дойл
ПЗ
33
Стелиос Джианнакополос
ЦП
10
Джеованни
АП
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
17
Мустафа Салифу
ЛП
9
Марлон Хэрвуд
ЦФ
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Фил Браун
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Халл Сити - Астон Вилла
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Стив Беннетт
(Фарнборо, Кент)
Стадион:
МКМ Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
Новости команд
Все
Халл Сити
Астон Вилла
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
09:54
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
Вчера, 01:23
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Халл Сити» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
09:54
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
Вчера, 01:23
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«ПСЖ» принял серьезное решение по Сафонову
7 ноября
13
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+