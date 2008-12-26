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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Халл Сити
Манчестер Сити - Халл Сити: обзор матча 26 декабря 2008
Манчестер Сити
26.12.2008, пятница, 18:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
5 : 1
Завершен
Халл Сити
15'
Ф. Кайседо
27'
Ф. Кайседо
28'
Робиньо
36'
Робиньо
82'
С. Айрленд
80'
К. Фэган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Халл Сити
Замена
Ж. Фернандес
️️️️
С. Айрленд
ГОЛ! 5:1!
С. Айрленд
ГОЛ! 4:1!
К. Фэган
Желтая карточка
Б. Менди
Желтая карточка
К. Фэган
Замена
Д. Кузен
️️️️
Джеованни
Замена
Жо
️️️️
Ф. Кайседо
Замена
К. Фэган
️️️️
Д. Уиндасс
Замена
Н. Онуоха
️️️️
М. Ричардс
Желтая карточка
Джеованни
ГОЛ! 4:0!
Робиньо
Замена
Н. Дойл
️️️️
Д. Боатенг
ГОЛ! 3:0!
Робиньо
ГОЛ! 2:0!
Ф. Кайседо
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кайседо
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Майкл Болл
ЛЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
8
Элано
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Халл Сити
13
Боаз Майхилл
ВР
5
Пол МакШейн
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
25
Дин Марни
ЦП
4
Иан Эшби
ЦП
0
Джордж Боатенг
ЦП
10
Джеованни
АП
3
Бернар Менди
ПП
9
Дин Уиндасс
ЦФ
Главный тренер
Фил Браун
Манчестер Сити
1
Каспер Шмейхель
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
37
Дариус Васселл
ЛП
6
Желсон Фернандес
ЦП
21
Жо
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Халл Сити
12
Мэтт Дьюк
ВР
24
Натан Дойл
ПЗ
16
Петер Халмоши
ЛП
27
Брайан Хьюз
ЦП
18
Ник Бармби
ЦП
39
Крейг Фэган
ЦФ
8
Даниэль Кузен
ЦФ
3-2-3-2
1
Харт
5
Сабалета
22
Данн
4
Компани
3
Болл
4
Ричардс
98
Райт-Филлипс
7
Айрленд
8
Элано
70
Робиньо
10
Кайседо
2-4-1-1
13
Майхилл
5
МакШейн
6
Тернер
3
Менди
4
Эшби
0
Боатенг
25
Марни
10
Джеованни
9
Уиндасс
4
Ричардс
5
Онуоха
5
Онуоха
4
Ричардс
7
Айрленд
6
Фернандес
6
Фернандес
7
Айрленд
10
Кайседо
21
Жо
21
Жо
10
Кайседо
0
Боатенг
24
Дойл
24
Дойл
0
Боатенг
9
Уиндасс
39
Фэган
39
Фэган
9
Уиндасс
10
Джеованни
8
Кузен
8
Кузен
10
Джеованни
Остались в запасе
Манчестер Сити
Халл Сити
1
Каспер Шмейхель
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
37
Дариус Васселл
ЛП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
27
Брайан Хьюз
ЦП
12
Мэтт Дьюк
ВР
16
Петер Халмоши
ЛП
18
Ник Бармби
ЦП
Главный тренер
Фил Браун
Остались в запасе
1
Каспер Шмейхель
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
37
Дариус Васселл
ЛП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Остались в запасе
27
Брайан Хьюз
ЦП
12
Мэтт Дьюк
ВР
16
Петер Халмоши
ЛП
18
Ник Бармби
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Фил Браун
Статистика матча Манчестер Сити - Халл Сити
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
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