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АПЛ 2026/2027
Халл Сити - Арсенал
Халл Сити - Арсенал: обзор матча 17 января 2009
Халл Сити
17.01.2009, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 3
Завершен
Арсенал
65'
Д. Кузен
30'
Э. Адебайор
82'
С. Насри
87'
Н. Бендтнер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Арсенал
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Джеованни
Замена
А. Сонг
️️️️
Э. Адебайор
ГОЛ! 1:3!
Н. Бендтнер
Пас отдал
Р. ван Перси
Замена
К. Фэган
️️️️
Р. Франс
ГОЛ! 1:2!
С. Насри
Пас отдал
Р. ван Перси
Желтая карточка
И. Эшби
Желтая карточка
Г. Клиши
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
Э. Эбуэ
ГОЛ! 1:1!
Д. Кузен
Пас отдал
Б. Менди
Замена
Манушу
️️️️
П. Халмоши
ГОЛ! 0:1!
Э. Адебайор
Пас отдал
Р. ван Перси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
13
Боаз Майхилл
ВР
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
24
Натан Дойл
ПЗ
16
Петер Халмоши
ЛП
13
Райан Франс
ЦП
8
Даниэль Кузен
ЦП
4
Иан Эшби
(К)
ЦП
3
Бернар Менди
ПП
10
Джеованни
ЦФ
Главный тренер
Фил Браун
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
2
Коло Туре
(К)
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
15
Невес Денилсон
ЦП
5
Абу Диаби
ЦП
27
Эммануэль Эбуэ
ПП
32
Робин ван Перси
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Халл Сити
12
Мэтт Дьюк
ВР
3
Энди Доусон
ЛЗ
33
Стелиос Джианнакополос
ЦП
14
Ричард Гарсия
ПП
21
Кэлиб Фолан
ЦФ
39
Крейг Фэган
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
4-5-1
13
Майхилл
20
Килбейн
6
Тернер
18
Риккеттс
24
Дойл
16
Халмоши
13
Франс
8
Кузен
4
Эшби
3
Менди
10
Джеованни
4-4-2
1
Альмуния
3
Санья
5
Джуру
2
Туре
3
Клиши
27
Эбуэ
15
Денилсон
5
Диаби
14
Насри
25
Адебайор
32
ван Перси
10
Джеованни
14
Гарсия
14
Гарсия
10
Джеованни
13
Франс
39
Фэган
39
Фэган
13
Франс
16
Халмоши
9
Манушу
9
Манушу
16
Халмоши
25
Адебайор
8
Сонг
8
Сонг
25
Адебайор
27
Эбуэ
32
Бендтнер
32
Бендтнер
27
Эбуэ
Остались в запасе
Халл Сити
Арсенал
12
Мэтт Дьюк
ВР
3
Энди Доусон
ЛЗ
33
Стелиос Джианнакополос
ЦП
21
Кэлиб Фолан
ЦФ
Главный тренер
Фил Браун
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
12
Мэтт Дьюк
ВР
3
Энди Доусон
ЛЗ
33
Стелиос Джианнакополос
ЦП
21
Кэлиб Фолан
ЦФ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Фил Браун
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Халл Сити - Арсенал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Алан Уайли
(Стэффордшир)
Стадион:
МКМ Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:25 (прямая)
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