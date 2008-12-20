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Халл Сити - Сандерленд
Халл Сити - Сандерленд: обзор матча 20 декабря 2008
Халл Сити
20.12.2008, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 4
Завершен
Сандерленд
19'
Н. Бармби
10'
С. Мальбранк
84'
К. Джонс
90+1'
Д. Сиссе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Сандерленд
+1
ГОЛ! 1:3!
Д. Сиссе
Замена
️️️️
К. Ричардсон
ГОЛ! 1:2!
К. Джонс
Пас отдал
С. Мальбранк
Вторая желтая
С. Риккеттс
Замена
П. Халмоши
️️️️
Джеованни
Замена
Г. Лидбиттер
️️️️
Т. Тайнио
Желтая карточка
С. Риккеттс
Замена
Д. Уайтхэд
️️️️
Э. Рид
Желтая карточка
К. Ричардсон
Замена
С. Джианнакополос
️️️️
Н. Бармби
Замена
Д. Кузен
️️️️
Р. Гарсия
ГОЛ! 1:1!
Н. Бармби
19'
Желтая карточка
Д. Боатенг
16'
10'
ГОЛ! 0:1!
С. Мальбранк
Пас отдал
Д. Коллинс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
13
Боаз Майхилл
ВР
6
Майкл Тернер
ЦЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
18
Ник Бармби
ЦП
0
Джордж Боатенг
ЦП
4
Иан Эшби
ЦП
10
Джеованни
АП
14
Ричард Гарсия
ПП
3
Бернар Менди
ПП
Главный тренер
Фил Браун
Сандерленд
13
Мартон Фулоп
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
33
Найрон Носуорти
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Энди Рид
ЛП
10
Теему Тайнио
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Рой Кин
Халл Сити
16
Петер Халмоши
ЛП
33
Стелиос Джианнакополос
ЦП
8
Даниэль Кузен
ЦФ
Сандерленд
4
Дин Уайтхэд
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
2-5-1
13
Майхилл
6
Тернер
18
Риккеттс
14
Гарсия
18
Бармби
0
Боатенг
4
Эшби
3
Менди
10
Джеованни
3-2-3-2
13
Фулоп
4
Коллинс
35
Фердинанд
33
Носуорти
27
Бардсли
15
Ричардсон
10
Мальбранк
10
Тайнио
11
Рид
12
Сиссе
9
Джонс
10
Джеованни
16
Халмоши
16
Халмоши
10
Джеованни
18
Бармби
33
Джианнакополос
33
Джианнакополос
18
Бармби
14
Гарсия
8
Кузен
8
Кузен
14
Гарсия
11
Рид
4
Уайтхэд
4
Уайтхэд
11
Рид
10
Тайнио
7
Лидбиттер
7
Лидбиттер
10
Тайнио
Остались в запасе
Халл Сити
Сандерленд
Главный тренер
Фил Браун
Главный тренер
Рой Кин
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Фил Браун
Главный тренер
Рой Кин
Статистика матча Халл Сити - Сандерленд
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Майк Райли
(Лидс)
Стадион:
МКМ Стэдиум
Посещаемость:
24917 из 25404 зрителей (98%)
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