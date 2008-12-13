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Ливерпуль - Халл Сити
Ливерпуль - Халл Сити: обзор матча 13 декабря 2008
Ливерпуль
13.12.2008, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 2
Завершен
Халл Сити
24'
С. Джеррард
32'
С. Джеррард
12'
П. МакШейн
23'
Д. Каррагер (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Халл Сити
Желтая карточка
Х. Алонсо
+2
Желтая карточка
С. Хююпя
Замена
Л. Лейва
️️️️
Х. Маскерано
Желтая карточка
Н. Эль-Жар
Замена
Р. Бабел
️️️️
А. Риера
Замена
Д. Уиндасс
️️️️
Н. Бармби
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
Й. Бенаюн
Замена
П. Халмоши
️️️️
Д. Боатенг
Желтая карточка
Д. Марни
+1
Желтая карточка
Д. Боатенг
ГОЛ! 2:2!
С. Джеррард
Замена
Д. Марни
️️️️
П. МакШейн
Желтая карточка
П. МакШейн
ГОЛ! 1:2!
С. Джеррард
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Д. Каррагер
12'
ГОЛ! 0:1!
П. МакШейн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
5
Альваро Арбелоа
ЛЗ
4
Сами Хююпя
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
8
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
14
Хавьер Маскерано
ЦП
77
Альберт Риера
ПП
7
Дирк Кейт
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Халл Сити
13
Боаз Майхилл
ВР
5
Пол МакШейн
ЛЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
6
Майкл Тернер
(К)
ЦЗ
3
Бернар Менди
ЛП
10
Джеованни
ЦП
0
Джордж Боатенг
ЦП
4
Иан Эшби
ПП
18
Ник Бармби
ЦФ
Главный тренер
Фил Браун
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
7
Робби Кин
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Халл Сити
26
Тони Уорнер
ВР
16
Петер Халмоши
ЛП
33
Стелиос Джианнакополос
ЦП
25
Дин Марни
ЦП
14
Ричард Гарсия
ПП
9
Дин Уиндасс
ЦФ
8
Даниэль Кузен
ЦФ
4-5-1
25
Рейна
5
Арбелоа
4
Хююпя
23
Каррагер
3
Доссена
51
Бенаюн
8
Джеррард
3
Алонсо
14
Маскерано
77
Риера
7
Кейт
3-4-1
13
Майхилл
18
Риккеттс
6
Тернер
5
МакШейн
4
Эшби
10
Джеованни
0
Боатенг
3
Менди
18
Бармби
14
Маскерано
6
Лейва
6
Лейва
14
Маскерано
77
Риера
8
Бабел
8
Бабел
77
Риера
51
Бенаюн
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
51
Бенаюн
18
Бармби
9
Уиндасс
9
Уиндасс
18
Бармби
0
Боатенг
16
Халмоши
16
Халмоши
0
Боатенг
5
МакШейн
25
Марни
25
Марни
5
МакШейн
Остались в запасе
Ливерпуль
Халл Сити
12
Диего Кавальери
ВР
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
7
Робби Кин
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
26
Тони Уорнер
ВР
33
Стелиос Джианнакополос
ЦП
14
Ричард Гарсия
ПП
8
Даниэль Кузен
ЦФ
Главный тренер
Фил Браун
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
7
Робби Кин
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Остались в запасе
26
Тони Уорнер
ВР
33
Стелиос Джианнакополос
ЦП
14
Ричард Гарсия
ПП
8
Даниэль Кузен
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Фил Браун
Статистика матча Ливерпуль - Халл Сити
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Алан Уайли
(Стэффордшир)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:55 (прямая)
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