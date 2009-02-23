Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Халл Сити - Тоттенхэм
Халл Сити - Тоттенхэм: обзор матча 23 февраля 2009
Халл Сити
23.02.2009, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 2
Завершен
Тоттенхэм
27'
М. Тернер
17'
А. Леннон
85'
Д. Вудгейт
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Тоттенхэм
Травма
Д. Вудгейт
Замена
Д. Зокора
️️️️
А. Леннон
Замена
Джеованни
️️️️
К. Заятте
ГОЛ! 1:2!
Д. Вудгейт
Пас отдал
Б. Ассу-Экотто
Замена
Манушу
️️️️
Р. Гарсия
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
Д. Бент
Замена
Б. Менди
️️️️
Д. Кузен
Желтая карточка
Л. Модрич
Желтая карточка
И. Эшби
ГОЛ! 1:1!
М. Тернер
17'
ГОЛ! 0:1!
А. Леннон
Пас отдал
Л. Модрич
Желтая карточка
Э. Доусон
0'
Замена
М. Доусон
️️️️
Д. Вудгейт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
12
Мэтт Дьюк
ВР
3
Энди Доусон
ЛЗ
4
Энтони Гарднер
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
18
Сэм Риккеттс
ПЗ
20
Кевин Килбейн
ЛП
25
Дин Марни
ЦП
4
Иан Эшби
(К)
ЦП
19
Камил Заятте
ЦП
14
Ричард Гарсия
ПП
8
Даниэль Кузен
ЦФ
Главный тренер
Фил Браун
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
26
Ледли Кинг
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ПЗ
10
Лука Модрич
ЦП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
10
Даррен Бент
ЦФ
7
Робби Кин
(К)
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Халл Сити
13
Боаз Майхилл
ВР
24
Натан Дойл
ПЗ
16
Петер Халмоши
ЛП
18
Ник Бармби
ЦП
10
Джеованни
АП
3
Бернар Менди
ПП
9
Манушу
ЦФ
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
16
Дидье Зокора
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
4-5-1
12
Дьюк
3
Доусон
4
Гарднер
6
Тернер
18
Риккеттс
20
Килбейн
25
Марни
4
Эшби
19
Заятте
14
Гарсия
8
Кузен
4-4-2
23
Кудичини
14
Чорлука
39
Вудгейт
26
Кинг
32
Ассу-Экотто
12
Леннон
16
Дженас
8
Паласиос
10
Модрич
7
Кин
10
Бент
19
Заятте
10
Джеованни
10
Джеованни
19
Заятте
8
Кузен
3
Менди
3
Менди
8
Кузен
14
Гарсия
9
Манушу
9
Манушу
14
Гарсия
39
Вудгейт
20
Доусон
20
Доусон
39
Вудгейт
12
Леннон
16
Зокора
16
Зокора
12
Леннон
10
Бент
10
Павлюченко
10
Павлюченко
10
Бент
Остались в запасе
Халл Сити
Тоттенхэм
13
Боаз Майхилл
ВР
24
Натан Дойл
ПЗ
16
Петер Халмоши
ЛП
18
Ник Бармби
ЦП
Главный тренер
Фил Браун
1
Эурелью Гомес
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
24
Натан Дойл
ПЗ
16
Петер Халмоши
ЛП
18
Ник Бармби
ЦП
Остались в запасе
1
Эурелью Гомес
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
Главный тренер
Фил Браун
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Халл Сити - Тоттенхэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
МКМ Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
Новости команд
Все
Халл Сити
Тоттенхэм
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Халл Сити» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Премьер-лига Англии: шансы «Тоттенхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 9-го тура
30 октября
8 английских клубов, «ПСЖ» и «Монако» следят за Батраковым
29 октября
11
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+