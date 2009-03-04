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АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Халл Сити
Фулхэм - Халл Сити: обзор матча 04 марта 2009
Фулхэм
04.03.2009, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
0 : 1
Завершен
Халл Сити
90+3'
Манушу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Халл Сити
+3
ГОЛ! 0:1!
Манушу
Пас отдал
Р. Гарсия
+2
Замена
Н. Бармби
️️️️
Джеованни
Желтая карточка
Джеованни
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Б. Менди
Замена
Д. Камара
️️️️
Б. Замора
Желтая карточка
С. Дэйвис
Желтая карточка
Д. Этуху
Желтая карточка
Б. Хангеланд
Замена
Манушу
️️️️
Д. Кузен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
44
Джон Пэйнтсил
ПЗ
29
Саймон Дэйвис
ЛП
2
Клинт Демпси
ЦП
13
Дэнни Мерфи
ЦП
20
Диксон Этуху
ЦП
25
Бобби Замора
ЦФ
Халл Сити
12
Мэтт Дьюк
ВР
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
19
Камил Заятте
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
4
Энтони Гарднер
ЦЗ
4
Иан Эшби
ЦП
10
Джеованни
АП
3
Бернар Менди
ПП
8
Даниэль Кузен
ЦФ
39
Крейг Фэган
ЦФ
Главный тренер
Фил Браун
Фулхэм
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
3
Тони Каллио
ЛЗ
16
Оливье Дакур
ЦП
20
Золтан Гера
АП
15
Эрик Невланд
ЦФ
15
Диоманси Камара
ЦФ
Халл Сити
13
Боаз Майхилл
ВР
16
Петер Халмоши
ЛП
27
Брайан Хьюз
ЦП
13
Райан Франс
ЦП
18
Ник Бармби
ЦП
14
Ричард Гарсия
ПП
9
Манушу
ЦФ
4-4-1
32
Шварцер
15
Кончески
3
Хьюз
4
Хангеланд
44
Пэйнтсил
29
Дэйвис
13
Мерфи
20
Этуху
2
Демпси
25
Замора
3-2-2-1-2
12
Дьюк
19
Заятте
6
Тернер
4
Гарднер
18
Риккеттс
20
Килбейн
3
Менди
4
Эшби
10
Джеованни
39
Фэган
8
Кузен
25
Замора
15
Камара
15
Камара
25
Замора
10
Джеованни
18
Бармби
18
Бармби
10
Джеованни
3
Менди
14
Гарсия
14
Гарсия
3
Менди
8
Кузен
9
Манушу
9
Манушу
8
Кузен
Остались в запасе
Фулхэм
Халл Сити
16
Оливье Дакур
ЦП
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
3
Тони Каллио
ЛЗ
20
Золтан Гера
АП
15
Эрик Невланд
ЦФ
27
Брайан Хьюз
ЦП
13
Боаз Майхилл
ВР
16
Петер Халмоши
ЛП
13
Райан Франс
ЦП
Главный тренер
Фил Браун
Остались в запасе
16
Оливье Дакур
ЦП
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
3
Тони Каллио
ЛЗ
20
Золтан Гера
АП
15
Эрик Невланд
ЦФ
Остались в запасе
27
Брайан Хьюз
ЦП
13
Боаз Майхилл
ВР
16
Петер Халмоши
ЛП
13
Райан Франс
ЦП
Главный тренер
Фил Браун
Статистика матча Фулхэм - Халл Сити
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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