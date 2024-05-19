Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ларс Штиндль - статистика

Завершил карьеру
26 августа 1988 (38), Шпайер
#13 | Полузащитник
180 см | 71 кг
Германия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Карлсруэ
24
4
2
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Эльверсберг
0 : 3
19.05.2024
Карлсруэ
79' - 90'
79'
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Карлсруэ
1 : 2
12.05.2024
Ганновер-96
1' - 55'
54'
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Ганза
1 : 2
04.05.2024
Карлсруэ
89' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Нюрнберг
0 : 1
28.04.2024
Карлсруэ
84' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Карлсруэ
3 : 2
21.04.2024
Герта
78' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Падерборн
1 : 1
13.04.2024
Карлсруэ
76' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Карлсруэ
2 : 1
06.04.2024
Санкт-Паули
90' - 90'
90'
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Шальке-04
0 : 0
31.03.2024
Карлсруэ
90' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Карлсруэ
3 : 2
17.12.2023
Эльверсберг
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Ганновер-96
2 : 2
08.12.2023
Карлсруэ
1' - 90'
53'
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Карлсруэ
2 : 2
03.12.2023
Ганза
1' - 90'
44'
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Карлсруэ
4 : 1
26.11.2023
Нюрнберг
1' - 90'
90'
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
2 : 2
11.11.2023
Карлсруэ
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 3
05.11.2023
Падерборн
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Санкт-Паули
2 : 1
28.10.2023
Карлсруэ
1' - 90'
40'
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
3 : 0
22.10.2023
Шальке-04
1' - 90'
22'
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Магдебург
1 : 1
07.10.2023
Карлсруэ
1' - 65'
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
0 : 2
30.09.2023
Хольштайн
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Гройтер Фюрт
4 : 3
23.09.2023
Карлсруэ
1' - 90'
45'
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Фортуна
3 : 1
01.09.2023
Карлсруэ
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Карлсруэ
2 : 0
27.08.2023
Айнтрахт
1' - 88'
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Веен
1 : 0
18.08.2023
Карлсруэ
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Карлсруэ
2 : 2
06.08.2023
Гамбург
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Оснабрюк
2 : 3
29.07.2023
Карлсруэ
1' - 90'
Главные новости
Ловчева шокировали слова телеэксперта о Месси
12:28
4
Нигерия сыграет с Россией без 5 известных футболистов
12:14
Суперкомьютер Opta переоценил шансы «Барселоны» и «Реала» на титул в Примере
11:52
Червиченко – о критиках Максименко: «Дуракам всегда чешется»
11:39
Пономарев: «Семак покупает игроков за счет национального достояния»
11:27
Игрок «Оренбурга»: «Краснодар» был в шоке и не знал, что делать»
11:14
Тюкавин объяснил серию побед «Динамо»
11:02
Червиченко: «Спартак» – дойная корова, из него можно высосать любые условия»
10:47
4
Пономарев – Акинфееву: «Посоветовал бы заканчивать на хорошей ноте, время ушло»
10:38
1
Стало известно, какую зарплату предложили экс-игроку «Интера» в «Рубине»
10:29
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+