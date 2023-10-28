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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Санкт-Паули - Карлсруэ
Санкт-Паули - Карлсруэ: обзор матча 28 октября 2023
Санкт-Паули
28.10.2023, суббота, 14:00
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Карлсруэ
80'
Й. Эггештайн
90+2'
Ф. Треу
43'
И. Матанович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санкт-Паули - Карлсруэ
ГОЛ! 2:1!
Ф. Треу
90'
+2
Замена
Э. Аменидо
️️️️
Й. Эггештайн
90'
+1
90'
Замена
M. Beifus
️️️️
Л. Штиндль
Замена
Ф. Треу
️️️️
К. Меткалф
83'
ГОЛ! 1:1!
Й. Эггештайн
Пас отдал
К. Меткалф
80'
79'
Замена
Б. Зивзивадзе
️️️️
И. Матанович
79'
Замена
Д. Бурнич
️️️️
Л. Йенсен
73'
Замена
M. Thiede
️️️️
С. Юнг
Желтая карточка
Э. Смит
67'
Замена
Д. Синани
️️️️
М. Салиакас
66'
Замена
С. Цоллер
️️️️
Л. Рицка
66'
Замена
Э. Саад
️️️️
О. Афолаян
46'
43'
ГОЛ! 0:1!
И. Матанович
40'
Желтая карточка
Л. Штиндль
23'
Желтая карточка
Ф. Шлюзенер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Паули
22
Никола Васили
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
24
Конор Меткалф
ОП
36
Джексон Ирвин
(К)
ЦП
5
Карол Метс
ЦП
8
Эрик Смит
ЦП
10
Марсель Хартель
АП
6
Хауке Валь
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
21
Оладапо Афолаян
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
Карлсруэ
20
David Herold
ЦЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ЦЗ
31
Леон Йенсен
ЦП
10
Марвин Ванитцек
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
8
Пауль Небель
ПВ
28
Marcel Franke
ЦФ
30
Патрик Древес
ЦФ
31
Игор Матанович
ЦФ
24
Фабиан Шлюзенер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Санкт-Паули
30
Саша Бурхерт
ВР
29
Филипп Треу
ЦЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
10
Данель Синани
ЦП
11
Элиас Саад
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
14
Этьен Аменидо
ЦФ
25
Адам Дзвигала
ЦФ
Карлсруэ
1
Макс Вайсс
ВР
4
Marcel Beifus
ЦЗ
16
Филип Хайзе
ЦЗ
13
Marco Thiede
ЦЗ
27
Дзенис Бурнич
ЦП
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
2-1-3-1-3
22
Васили
21
Рицка
2
Салиакас
24
Меткалф
36
Ирвин
5
Метс
8
Смит
10
Хартель
21
Афолаян
19
Эггештайн
6
Валь
3-2-2-4
20
32
Бормут
2
Юнг
31
Йенсен
10
Ванитцек
8
Небель
13
Штиндль
24
Шлюзенер
31
Матанович
30
Древес
28
24
Меткалф
29
Треу
29
Треу
24
Меткалф
2
Салиакас
10
Синани
10
Синани
2
Салиакас
21
Афолаян
11
Саад
11
Саад
21
Афолаян
21
Рицка
6
Цоллер
6
Цоллер
21
Рицка
19
Эггештайн
14
Аменидо
14
Аменидо
19
Эггештайн
13
Штиндль
4
4
13
Штиндль
2
Юнг
13
13
2
Юнг
31
Йенсен
27
Бурнич
27
Бурнич
31
Йенсен
31
Матанович
11
Зивзивадзе
11
Зивзивадзе
31
Матанович
Остались в запасе
Санкт-Паули
Карлсруэ
30
Саша Бурхерт
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
25
Адам Дзвигала
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
1
Макс Вайсс
ВР
16
Филип Хайзе
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
25
Адам Дзвигала
ЦФ
Остались в запасе
1
Макс Вайсс
ВР
16
Филип Хайзе
ЦЗ
Главный тренер
Тимо Шульц
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Статистика матча Санкт-Паули - Карлсруэ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Динамо Дрезден
- : -
28.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 0
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Магдебург
6 : 1
24.10.2026
Карлсруэ
Информация о матче
Главный судья:
Max Burda, Germany
Стадион:
Миллернтор
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