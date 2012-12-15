Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Франсиско Хавьер Родригес - статистика

Завершил карьеру
20 октября 1981 (45), Масатлан
#3 | Защитник
191 см | 84 кг
Мексика
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Штутгарт
14
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 17 тур
Майнц
3 : 1
15.12.2012
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Штутгарт
3 : 1
08.12.2012
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Гройтер Фюрт
0 : 1
01.12.2012
Штутгарт
56' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Штутгарт
2 : 1
28.11.2012
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Фрайбург
3 : 0
25.11.2012
Штутгарт
1' - 90'
71'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Боруссия М
1 : 2
17.11.2012
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
2 : 4
11.11.2012
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия Д
0 : 0
03.11.2012
Штутгарт
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
2 : 1
28.10.2012
Айнтрахт
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Гамбург
0 : 1
21.10.2012
Штутгарт
87' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 2
07.10.2012
Байер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Нюрнберг
0 : 2
29.09.2012
Штутгарт
46' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Штутгарт
0 : 3
26.09.2012
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Вердер
2 : 2
23.09.2012
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Штутгарт
0 : 0
15.09.2012
Фортуна
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Бавария
6 : 1
02.09.2012
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Штутгарт
0 : 1
25.08.2012
Вольфсбург
1' - 90'
Главные новости
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
13:35
1
ВидеоНиколаев проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
13:05
2
Мусаев высказался об отставке из «Краснодара»
12:21
2
ВидеоРеакция ЦСКА на сомнительный гол «Краснодара»
11:55
9
Тренер «Галатасарая» признался в особом отношении к Батракову
10:57
3
Видео«Ты чего творишь?»: Генич отреагировал на комичную ошибку ЦСКА в Краснодаре
10:03
6
ФотоБатраков едва не подрался в Турции
09:53
5
Расписание матчей РПЛ на 8 ноября 2026
09:03
2
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
3
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+