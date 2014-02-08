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Педро Моралес
Статистика
Педро Моралес - статистика
Завершил карьеру
25 мая 1985 (41)
#77 | Полузащитник
178 см | 73 кг
Чили
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
США. МЛС 2016
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Лига Европы 2010/2011
Лига Европы 2009/2010
Кубок УЕФА 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Малага
14
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 23 тур
Райо Вальекано
4 : 1
08.02.2014
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Малага
3 : 2
02.02.2014
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Барселона
3 : 0
26.01.2014
Малага
66' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Малага
0 : 0
17.01.2014
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Леванте
1 : 0
12.01.2014
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Малага
0 : 1
04.01.2014
Атлетико
77' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Малага
1 : 0
15.12.2013
Хетафе
1' - 74'
Испания. Примера, 15 тур
Вильярреал
1 : 1
29.11.2013
Малага
62' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Малага
1 : 2
26.11.2013
Атлетик
75' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Малага
0 : 5
26.10.2013
Сельта
46' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Реал
2 : 0
19.10.2013
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Малага
0 : 1
04.10.2013
Осасуна
1' - 46'
Испания. Примера, 7 тур
Вальядолид
2 : 2
27.09.2013
Малага
1' - 72'
Испания. Примера, 6 тур
Малага
2 : 0
24.09.2013
Альмерия
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
21.09.2013
Малага
56' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Малага
5 : 0
15.09.2013
Райо Вальекано
1' - 72'
Испания. Примера, 3 тур
Севилья
2 : 2
01.09.2013
Малага
1' - 47'
40'
Испания. Примера, 2 тур
Малага
0 : 1
25.08.2013
Барселона
75' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Валенсия
1 : 0
18.08.2013
Малага
1' - 70'
27'
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