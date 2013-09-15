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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Райо Вальекано
Малага - Райо Вальекано: обзор матча 15 сентября 2013
Малага
15.09.2013, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 4 тур
5 : 0
Завершен
Райо Вальекано
31'
М. Эль-Хамдауи
40'
Ф. Портильо
49'
Элизеу
62'
М. Эль-Хамдауи
67'
М. Эль-Хамдауи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Райо Вальекано
Замена
Саму
️️️️
М. Эль-Хамдауи
81'
Замена
И. Камачо
️️️️
Ф. Тиссоне
79'
Замена
Ф. Олинга
️️️️
П. Моралес
72'
69'
Замена
Й. Мохика
️️️️
С. Фернандес
ГОЛ! 5:0!
М. Эль-Хамдауи
Пас отдал
Антунеш
67'
62'
Желтая карточка
А. Арбилья
ГОЛ! 4:0!
М. Эль-Хамдауи
Пас отдал
Х. Гамес
62'
Желтая карточка
Антунеш
57'
52'
Замена
А. Эмбарба
️️️️
А. Буэно
ГОЛ! 3:0!
Элизеу
Пас отдал
С. Дардер
49'
Желтая карточка
Элизеу
47'
46'
Замена
А. Арбилья
️️️️
Л. Галеано
ГОЛ! 2:0!
Ф. Портильо
Пас отдал
М. Эль-Хамдауи
40'
ГОЛ! 1:0!
М. Эль-Хамдауи
Пас отдал
Антунеш
31'
8'
Желтая карточка
Л. Галеано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
5
Антунеш
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
77
Педро Моралес
ЛП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
Райо Вальекано
23
Рубен
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
0
Леонель Галеано
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
19
Альберто Буэно
ЦФ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
36
Роберто Чен
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
14
Саму
ЦП
8
Фабрис Олинга
ЛФ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
19
Бартоломей Павловски
РФ
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
15
Рауль Баэна
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
3-2-3-1-1
13
Кабальеро
5
Антунеш
20
Санчес
2
Ангелери
19
Элизеу
18
Гамес
77
Моралес
10
Дардер
12
Тиссоне
20
Портильо
77
Эль-Хамдауи
4-2-2-2
23
Рубен
0
Галеано
6
Гальвез
2
Тито
22
Мартинес
8
Ньигес
10
Трасоррас
30
Фернандес
10
Виера
11
Ларривей
19
Буэно
12
Тиссоне
4
Камачо
4
Камачо
12
Тиссоне
77
Эль-Хамдауи
14
Саму
14
Саму
77
Эль-Хамдауи
77
Моралес
8
Олинга
8
Олинга
77
Моралес
19
Буэно
23
Эмбарба
23
Эмбарба
19
Буэно
30
Фернандес
22
Мохика
22
Мохика
30
Фернандес
0
Галеано
23
Арбилья
23
Арбилья
0
Галеано
Остались в запасе
Малага
Райо Вальекано
36
Роберто Чен
ЦЗ
13
Идрисс Камени
ВР
24
Роке Санта Крус
ЦФ
19
Бартоломей Павловски
РФ
80
Альберто Переа
ЛВ
1
Давид Кобеньо
ВР
15
Рауль Баэна
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
Остались в запасе
36
Роберто Чен
ЦЗ
13
Идрисс Камени
ВР
24
Роке Санта Крус
ЦФ
19
Бартоломей Павловски
РФ
Остались в запасе
80
Альберто Переа
ЛВ
1
Давид Кобеньо
ВР
15
Рауль Баэна
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
Статистика матча Малага - Райо Вальекано
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Ла Росаледа
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