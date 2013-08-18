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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Малага
Валенсия - Малага: обзор матча 18 августа 2013
Валенсия
18.08.2013, воскресенье, 01:00
Испания. Примера, 1 тур
1 : 0
Завершен
Малага
64'
Р. Кошта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Малага
Желтая карточка
Р. Кошта
86'
Замена
С. Каналес
️️️️
Э. Банега
86'
80'
Замена
С. Фернандес
️️️️
С. Дардер
Замена
А. Гуардадо
️️️️
Х. Виера
79'
78'
Желтая карточка
Ф. Олинга
70'
Замена
Саму
️️️️
П. Моралес
70'
Замена
Б. Андерсон
️️️️
Дуда
66'
Желтая карточка
С. Дардер
Замена
С. Фегули
️️️️
Ф. Картабия
66'
ГОЛ! 1:0!
Р. Кошта
64'
Желтая карточка
Ж. Перейра
53'
46'
Желтая карточка
Антунеш
38'
Желтая карточка
Р. Чен
27'
Желтая карточка
П. Моралес
Желтая карточка
Мичел
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
18
Хави Фуэго
ЦП
21
Мичел
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
10
Федерико Картабия
ПВ
9
Элдер Поштига
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
36
Роберто Чен
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
77
Педро Моралес
ЛП
17
Дуда
ЛВ
10
Серхи Дардер
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
8
Фабрис Олинга
ЛФ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
12
Бобли Андерсон
ЦП
14
Саму
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
4-3-2-1
25
Алвес
24
Бернат
23
Рами
27
Перейра
20
Кошта
18
Фуэго
21
Мичел
11
Банега
10
Виера
10
Картабия
9
Поштига
4-3-1-2
13
Кабальеро
18
Гамес
5
Антунеш
2
Ангелери
36
Чен
10
Дардер
12
Тиссоне
77
Моралес
17
Дуда
24
Санта Крус
8
Олинга
10
Картабия
8
Фегули
8
Фегули
10
Картабия
10
Виера
18
Гуардадо
18
Гуардадо
10
Виера
11
Банега
20
Каналес
20
Каналес
11
Банега
17
Дуда
12
Андерсон
12
Андерсон
17
Дуда
77
Моралес
14
Саму
14
Саму
77
Моралес
10
Дардер
30
Фернандес
30
Фернандес
10
Дардер
Остались в запасе
Валенсия
Малага
13
Висенте Гуаита
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
13
Идрисс Камени
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Статистика матча Валенсия - Малага
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Месталья
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