Родриго Варанда - статистика
#65 | Нападающий
|Имя
|Родриго
|Фамилия
|Варанда
|Команда
|Америка Минейро
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гуарульос
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 января 2003 (21 год)
|Рост
|180
|Имя
|Родриго
|Фамилия
|Варанда
|Команда
|Америка Минейро
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гуарульос
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 января 2003 (21 год)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Америка Минейро
|12
|2
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.09.2023
|1' -65'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|0:1
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|20.09.2023
|60' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|0:2
|Брагантино (Сан-Паулу)
|16.09.2023
|69' -90'
|Куяба (Куяба)
|2:2
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|83'
|04.09.2023
|1' -66'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|29'
|27.08.2023
|71' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|2:1
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|90'
|20.08.2023
|1' -63'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|3:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|52'
|30.07.2023
|57' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:4
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|22.07.2023
|62' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|09.07.2023
|1' -90'
|Коритиба (Коритиба)
|3:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|02.07.2023
|57' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:2
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|26.06.2023
|70' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:2
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|23.06.2023
|Был в запасе
|Гремио (Порту-Алегри)
|3:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|11.06.2023
|46' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|2:2
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|29.05.2023
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|21.05.2023
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|2:1
|Форталеза (Форталеза)