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Стейн Де Смет
Статистика
Стейн Де Смет - статистика
Завершил карьеру
27 марта 1985 (41)
#7 | Нападающий
183 см | 78 кг
Бельгия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Бельгия. Плей-офф 2017/2018
Бельгия. Про-Лига 2017/2018
Бельгия. Плей-офф 2016/2017
Бельгия. Про-Лига 2016/2017
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Лига Европы 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гент
3
2
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Лилль
3 : 0
16.12.2010
Гент
Был в запасе
Лига Европы, 5 тур
Гент
1 : 0
01.12.2010
Левски
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
Гент
3 : 1
04.11.2010
Спортинг
1' - 73'
Лига Европы, 3 тур
Спортинг
5 : 1
21.10.2010
Гент
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Гент
1 : 1
30.09.2010
Лилль
1' - 84'
6'
77'
Лига Европы, 1 тур
Левски
3 : 2
16.09.2010
Гент
1' - 69'
49'
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