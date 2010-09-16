Стейн Де Смет - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Стейн
|Фамилия
|Де Смет
|Команда
|Кортрейк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 марта 1985 (37 лет)
|Рост
|183
|Вес
|78
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Стейн
|Фамилия
|Де Смет
|Команда
|Кортрейк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 марта 1985 (37 лет)
|Рост
|183
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гент
|3
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.12.2010
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|3:0
|Гент (Гент)
|01.12.2010
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|1:0
|Левски (София)
|04.11.2010
|1' -73'
|Гент (Гент)
|3:1
|Спортинг (Лиссабон)
|21.10.2010
|Был в запасе
|Спортинг (Лиссабон)
|5:1
|Гент (Гент)
|30.09.2010
|1' -84'
|Гент (Гент)
|1:1
|Лилль (Лилль)
|6' 77'
|16.09.2010
|1' -69'
|Левски (София)
|3:2
|Гент (Гент)
|49'