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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Гент - Лилль
Гент - Лилль: обзор матча 30 сентября 2010
Гент
30.09.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, группа C, 2 тур
1 : 1
Завершен
Лилль
6'
С. Де Смет
20'
П. Фро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гент - Лилль
Замена
М. Сов
️️️️
Й. Кабай
Замена
Ш. Арбейтман
️️️️
С. Де Смет
Желтая карточка
С. Де Смет
Замена
А. Рами
️️️️
И. Гуйе
Замена
Жервиньо
️️️️
П. Фро
Замена
З. Любиянкич
️️️️
И. Конте
Желтая карточка
И. Гуйе
Желтая карточка
Р. Асофейфа
Желтая карточка
Й. Кабай
20'
ГОЛ! 1:1!
П. Фро
ГОЛ! 1:0!
С. Де Смет
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
29
Боян Йоргачевич
ВР
5
Марио Барич
ЦЗ
4
Матия Шкаработ
ЦЗ
6
Штеф Уилс
ЦЗ
4
Марко Шулер
ЦЗ
7
Тим Смолдерс
ЦП
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
10
Рэндаль Асофейфа
ЦП
7
Стейн Де Смет
ЦФ
15
Ибрахима Конте
ЦФ
16
Элиман Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
29
Йоан Кабай
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Гент
23
Франк Букс
ВР
24
Эрленд Ханствейт
ЛЗ
13
Адриано Дуарте
ЦЗ
8
Бернд Тийс
ЦП
31
Кристоф Гронден
ЦП
28
Шломи Арбейтман
ЦФ
11
Златан Любиянкич
ЦФ
Лилль
90
Александр Окиджа
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
27
Жервиньо
ЛВ
6
Стефан Дюмон
ЦП
24
Рио Мавуба
ЦП
17
Мусса Сов
ЦФ
4-3-3
29
Йоргачевич
5
Барич
6
Уилс
4
Шулер
4
Шкаработ
7
Смолдерс
8
Эль-Ганасси
10
Асофейфа
16
Кулибали
15
Конте
7
Де Смет
4-1-3-1-1
1
Ландро
26
Дебюши
27
Шеджу
14
Розегнал
19
Эмерсон
5
Гуйе
29
Кабай
15
Бальмон
7
Обраньяк
10
Азар
11
Фро
7
Де Смет
28
Арбейтман
28
Арбейтман
7
Де Смет
15
Конте
11
Любиянкич
11
Любиянкич
15
Конте
5
Гуйе
23
Рами
23
Рами
5
Гуйе
11
Фро
27
Жервиньо
27
Жервиньо
11
Фро
29
Кабай
17
Сов
17
Сов
29
Кабай
Остались в запасе
Гент
Лилль
23
Франк Букс
ВР
24
Эрленд Ханствейт
ЛЗ
13
Адриано Дуарте
ЦЗ
8
Бернд Тийс
ЦП
31
Кристоф Гронден
ЦП
Главный тренер
Франки Дюри
90
Александр Окиджа
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
6
Стефан Дюмон
ЦП
24
Рио Мавуба
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
23
Франк Букс
ВР
24
Эрленд Ханствейт
ЛЗ
13
Адриано Дуарте
ЦЗ
8
Бернд Тийс
ЦП
31
Кристоф Гронден
ЦП
Остались в запасе
90
Александр Окиджа
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
6
Стефан Дюмон
ЦП
24
Рио Мавуба
ЦП
Главный тренер
Франки Дюри
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Гент - Лилль
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Александру Дан Тудор
(Бухарест)
Стадион:
Жюлес Оттен стадиум
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