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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Гент - Спортинг
Гент - Спортинг: обзор матча 04 ноября 2010
Гент
04.11.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, группа C, 4 тур
3 : 1
Завершен
Спортинг
7'
Т. Смолдерс (П)
79'
И. Конте
82'
Ш. Арбейтман
38'
К. Салейру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гент - Спортинг
Желтая карточка
Я. Эль-Ганасси
ГОЛ! 3:1!
Ш. Арбейтман
Пас отдал
Я. Эль-Ганасси
Замена
Ж. Перейра
️️️️
Д. Саломау
ГОЛ! 2:1!
И. Конте
Вторая желтая
Абел
Замена
И. Конте
️️️️
С. Де Смет
Замена
Х. Вальдес
️️️️
К. Салейру
Замена
Ш. Арбейтман
️️️️
Э. Кулибали
Замена
Э. Поштига
️️️️
С. Соареш
ГОЛ! 1:1!
К. Салейру
Пас отдал
С. Соареш
Желтая карточка
М. Шулер
Замена
Э. Ханствейт
️️️️
Ш. Уилс
Желтая карточка
Абел
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Смолдерс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
29
Боян Йоргачевич
ВР
8
Уоллес
ЦЗ
5
Марио Барич
ЦЗ
6
Штеф Уилс
ЦЗ
4
Марко Шулер
ЦЗ
7
Тим Смолдерс
ЦП
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
8
Бернд Тийс
ЦП
11
Златан Любиянкич
ЦФ
16
Элиман Кулибали
ЦФ
7
Стейн Де Смет
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Спортинг
26
Тимо Хильдебранд
ВР
6
Эвалдо
ЛЗ
12
Нуно Коэльо
ЦЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
78
Абел
ПЗ
8
Андре Сантуш
ЦП
0
Альберто Сапатер
ЦП
16
Янник Джало
ПП
17
Диого Саломау
ПП
29
Карлос Салейру
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Гент
23
Франк Букс
ВР
24
Эрленд Ханствейт
ЛЗ
4
Матия Шкаработ
ЦЗ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
31
Кристоф Гронден
ЦП
28
Шломи Арбейтман
ЦФ
15
Ибрахима Конте
ЦФ
Спортинг
16
Тьягу
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
10
Хайме Вальдес
ЦП
8
Манише
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
3
Симон Вукчевич
ЦП
9
Элдер Поштига
ЦФ
4-3-3
29
Йоргачевич
8
Уоллес
6
Уилс
4
Шулер
5
Барич
7
Смолдерс
8
Эль-Ганасси
8
Тийс
7
Де Смет
16
Кулибали
11
Любиянкич
3-2-4-1
26
Хильдебранд
21
Соареш
12
Коэльо
6
Торсильери
78
Абел
6
Эвалдо
17
Саломау
8
Сантуш
0
Сапатер
16
Джало
29
Салейру
16
Кулибали
28
Арбейтман
28
Арбейтман
16
Кулибали
6
Уилс
24
Ханствейт
24
Ханствейт
6
Уилс
7
Де Смет
15
Конте
15
Конте
7
Де Смет
17
Саломау
27
Перейра
27
Перейра
17
Саломау
29
Салейру
10
Вальдес
10
Вальдес
29
Салейру
21
Соареш
9
Поштига
9
Поштига
21
Соареш
Остались в запасе
Гент
Спортинг
4
Матия Шкаработ
ЦЗ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
23
Франк Букс
ВР
31
Кристоф Гронден
ЦП
Главный тренер
Франки Дюри
16
Тьягу
ВР
8
Манише
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
3
Симон Вукчевич
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
4
Матия Шкаработ
ЦЗ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
23
Франк Букс
ВР
31
Кристоф Гронден
ЦП
Остались в запасе
16
Тьягу
ВР
8
Манише
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
3
Симон Вукчевич
ЦП
Главный тренер
Франки Дюри
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Гент - Спортинг
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Главный судья:
Петер Расмуссен
(Копенгаген)
Стадион:
Жюлес Оттен стадиум
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