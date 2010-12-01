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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Гент - Левски
Гент - Левски: обзор матча 01 декабря 2010
Гент
01.12.2010, среда, 23:05
Лига Европы, группа C, 5 тур
1 : 0
Завершен
Левски
77'
Уоллес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гент - Левски
Желтая карточка
С. Станчев
Замена
К. Лепуан
️️️️
Р. Асофейфа
Желтая карточка
С. Грин
Желтая карточка
Уоллес
Замена
И. Иса
️️️️
Д. Младенов
Желтая карточка
Й. Милиев
ГОЛ! 1:0!
Уоллес
Желтая карточка
Г. Дембеле
Замена
М. Огнянов
️️️️
Л. Балтанов
Замена
С. Станчев
️️️️
Д. Мюлдер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
29
Боян Йоргачевич
ВР
5
Марио Барич
ЦЗ
8
Уоллес
ЦЗ
6
Штеф Уилс
ЦЗ
4
Марко Шулер
ЦЗ
7
Тим Смолдерс
ЦП
10
Рэндаль Асофейфа
ЦП
8
Бернд Тийс
ЦП
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
28
Шломи Арбейтман
ЦФ
11
Златан Любиянкич
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Левски
1
Божидар Митрев
ВР
55
Йордан Милиев
ЛАЗ
2
Дастли Мюлдер
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
14
Веселин Минев
ОП
45
Владимир Гаджев
ОП
4
Сержиньо Грин
ЦП
30
Лачезар Балтанов
ЦП
17
Даниел Младенов
ЦФ
10
Христо Йовов
ЦФ
11
Гарра Дембеле
ЦФ
Гент
23
Франк Букс
ВР
24
Эрленд Ханствейт
ЛЗ
70
Сумахоро Яя
ЦП
23
Кристоф Лепуан
ЦП
16
Элиман Кулибали
ЦФ
7
Стейн Де Смет
ЦФ
15
Ибрахима Конте
ЦФ
Левски
1
Георги Петков
ВР
6
Иво Иванов
ЦЗ
4
Стефан Станчев
ЦЗ
7
Мариан Огнянов
ЦП
8
Майкл Тавиа
ЦП
28
Александр Киров
ЦФ
9
Исмаил Иса
ЦФ
4-4-2
29
Йоргачевич
5
Барич
6
Уилс
4
Шулер
8
Уоллес
7
Смолдерс
8
Тийс
8
Эль-Ганасси
10
Асофейфа
11
Любиянкич
28
Арбейтман
1-3-3-3
1
Митрев
2
Мюлдер
14
Минев
45
Гаджев
55
Милиев
4
Грин
30
Балтанов
22
Жоаозиньо
11
Дембеле
10
Йовов
17
Младенов
10
Асофейфа
23
Лепуан
23
Лепуан
10
Асофейфа
30
Балтанов
7
Огнянов
7
Огнянов
30
Балтанов
2
Мюлдер
4
Станчев
4
Станчев
2
Мюлдер
17
Младенов
9
Иса
9
Иса
17
Младенов
Остались в запасе
Гент
Левски
70
Сумахоро Яя
ЦП
23
Франк Букс
ВР
24
Эрленд Ханствейт
ЛЗ
16
Элиман Кулибали
ЦФ
7
Стейн Де Смет
ЦФ
15
Ибрахима Конте
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
28
Александр Киров
ЦФ
8
Майкл Тавиа
ЦП
6
Иво Иванов
ЦЗ
1
Георги Петков
ВР
Остались в запасе
70
Сумахоро Яя
ЦП
23
Франк Букс
ВР
24
Эрленд Ханствейт
ЛЗ
16
Элиман Кулибали
ЦФ
7
Стейн Де Смет
ЦФ
15
Ибрахима Конте
ЦФ
Остались в запасе
28
Александр Киров
ЦФ
8
Майкл Тавиа
ЦП
6
Иво Иванов
ЦЗ
1
Георги Петков
ВР
Главный тренер
Франки Дюри
Статистика матча Гент - Левски
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Левски
Болгария. Первая лига, 15 тур
Левски
- : -
22.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Болгария. Первая лига, 14 тур
Дунав
0 : 1
31.10.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 12 тур
Арда
1 : 1
27.10.2026
Левски
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Информация о матче
Помощники судьи:
Томми Скьервен (Норвегия)
Стадион:
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