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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Левски - Гент
Левски - Гент: обзор матча 16 сентября 2010
Левски
16.09.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, группа C, 1 тур
3 : 2
Завершен
Гент
43'
Жоаозиньо
61'
Г. Дембеле
85'
С. Грин
23'
Р. Асофейфа
49'
С. Де Смет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Левски - Гент
Желтая карточка
Б. Тийс
Замена
А. Киров
️️️️
Д. Младенов
ГОЛ! 3:2!
С. Грин
Замена
Т. Смолдерс
️️️️
К. Гронден
Замена
М. Огнянов
️️️️
А. Александров
Замена
И. Иса
️️️️
Д. Тасевски
Замена
Ш. Арбейтман
️️️️
С. Де Смет
Замена
Я. Эль-Ганасси
️️️️
С. Яя
Желтая карточка
С. Яя
ГОЛ! 2:2!
Г. Дембеле
Желтая карточка
И. Иванов
ГОЛ! 1:2!
С. Де Смет
ГОЛ! 1:1!
Жоаозиньо
ГОЛ! 0:1!
Р. Асофейфа
16'
Желтая карточка
К. Гронден
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Левски
1
Георги Петков
(К)
ВР
2
Дастли Мюлдер
ЦЗ
15
Шакиб Бензукан
ЦЗ
6
Иво Иванов
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
14
Веселин Минев
ОП
4
Сержиньо Грин
ЦП
7
Александар Александров
ЦП
22
Дарко Тасевски
ЦП
17
Даниел Младенов
ЦФ
11
Гарра Дембеле
ЦФ
Гент
29
Боян Йоргачевич
(К)
ВР
5
Марио Барич
ЦЗ
8
Уоллес
ЦЗ
6
Штеф Уилс
ЦЗ
4
Марко Шулер
ЦЗ
70
Сумахоро Яя
ЦП
10
Рэндаль Асофейфа
ЦП
31
Кристоф Гронден
ЦП
8
Бернд Тийс
ЦП
7
Стейн Де Смет
ЦФ
11
Златан Любиянкич
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Левски
1
Божидар Митрев
ВР
41
Асен Георгиев
ЦЗ
4
Стефан Станчев
ЦЗ
7
Мариан Огнянов
ЦП
30
Лачезар Балтанов
ЦП
28
Александр Киров
ЦФ
9
Исмаил Иса
ЦФ
Гент
89
Себастьян Брюззезе
ВР
24
Эрленд Ханствейт
ЛЗ
7
Тим Смолдерс
ЦП
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
28
Шломи Арбейтман
ЦФ
15
Ибрахима Конте
ЦФ
16
Элиман Кулибали
ЦФ
3-1-4-2
1
Петков
2
Мюлдер
15
Бензукан
6
Иванов
14
Минев
22
Жоаозиньо
7
Александров
22
Тасевски
4
Грин
11
Дембеле
17
Младенов
4-4-2
29
Йоргачевич
8
Уоллес
6
Уилс
4
Шулер
5
Барич
10
Асофейфа
31
Гронден
8
Тийс
70
Яя
11
Любиянкич
7
Де Смет
7
Александров
7
Огнянов
7
Огнянов
7
Александров
17
Младенов
28
Киров
28
Киров
17
Младенов
22
Тасевски
9
Иса
9
Иса
22
Тасевски
31
Гронден
7
Смолдерс
7
Смолдерс
31
Гронден
7
Де Смет
28
Арбейтман
28
Арбейтман
7
Де Смет
70
Яя
8
Эль-Ганасси
8
Эль-Ганасси
70
Яя
Остались в запасе
Левски
Гент
41
Асен Георгиев
ЦЗ
4
Стефан Станчев
ЦЗ
30
Лачезар Балтанов
ЦП
1
Божидар Митрев
ВР
89
Себастьян Брюззезе
ВР
24
Эрленд Ханствейт
ЛЗ
15
Ибрахима Конте
ЦФ
16
Элиман Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Остались в запасе
41
Асен Георгиев
ЦЗ
4
Стефан Станчев
ЦЗ
30
Лачезар Балтанов
ЦП
1
Божидар Митрев
ВР
Остались в запасе
89
Себастьян Брюззезе
ВР
24
Эрленд Ханствейт
ЛЗ
15
Ибрахима Конте
ЦФ
16
Элиман Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Статистика матча Левски - Гент
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Левски
Болгария. Первая лига, 15 тур
Левски
- : -
22.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Болгария. Первая лига, 14 тур
Дунав
0 : 1
31.10.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 12 тур
Арда
1 : 1
27.10.2026
Левски
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Гент
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Георги Аспарухов
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