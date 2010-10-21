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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спортинг - Гент
Спортинг - Гент: обзор матча 21 октября 2010
Спортинг
21.10.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, группа C, 3 тур
5 : 1
Завершен
Гент
7'
Д. Саломау
13'
Лиедсон
27'
Лиедсон
37'
Манише
60'
Э. Поштига
16'
Ш. Уилс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Гент
Замена
С. Вукчевич
️️️️
Лиедсон
Замена
С. Яя
️️️️
Я. Эль-Ганасси
Замена
А. Сапатер
️️️️
Манише
ГОЛ! 5:1!
Э. Поштига
Пас отдал
Д. Саломау
Замена
Э. Кулибали
️️️️
М. Барич
Замена
К. Гронден
️️️️
Т. Смолдерс
Замена
М. Торсильери
️️️️
Полга
ГОЛ! 4:1!
Манише
ГОЛ! 3:1!
Лиедсон
Пас отдал
Ж. Перейра
16'
ГОЛ! 2:1!
Ш. Уилс
ГОЛ! 2:0!
Лиедсон
Пас отдал
Ж. Перейра
13'
ГОЛ! 1:0!
Д. Саломау
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
26
Тимо Хильдебранд
ВР
6
Эвалдо
ЛЗ
4
Полга
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
78
Абел
ПЗ
8
Андре Сантуш
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
8
Манише
ЦП
17
Диого Саломау
ПП
19
Лиедсон
ЦФ
9
Элдер Поштига
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Гент
29
Боян Йоргачевич
ВР
24
Эрленд Ханствейт
ЛЗ
5
Марио Барич
ЦЗ
4
Матия Шкаработ
ЦЗ
6
Штеф Уилс
ЦЗ
7
Тим Смолдерс
ЦП
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
10
Рэндаль Асофейфа
ЦП
8
Бернд Тийс
ЦП
11
Златан Любиянкич
ЦФ
15
Ибрахима Конте
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Спортинг
16
Тьягу
ВР
12
Нуно Коэльо
ЦЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
10
Хайме Вальдес
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
0
Альберто Сапатер
ЦП
3
Симон Вукчевич
ЦП
Гент
89
Себастьян Брюззезе
ВР
8
Уоллес
ЦЗ
70
Сумахоро Яя
ЦП
31
Кристоф Гронден
ЦП
28
Шломи Арбейтман
ЦФ
16
Элиман Кулибали
ЦФ
7
Стейн Де Смет
ЦФ
4-4-2
26
Хильдебранд
6
Эвалдо
4
Полга
27
Перейра
78
Абел
8
Сантуш
23
Карришу
8
Манише
17
Саломау
9
Поштига
19
Лиедсон
4-4-2
29
Йоргачевич
5
Барич
4
Шкаработ
6
Уилс
24
Ханствейт
8
Эль-Ганасси
10
Асофейфа
8
Тийс
7
Смолдерс
15
Конте
11
Любиянкич
4
Полга
6
Торсильери
6
Торсильери
4
Полга
8
Манише
0
Сапатер
0
Сапатер
8
Манише
19
Лиедсон
3
Вукчевич
3
Вукчевич
19
Лиедсон
8
Эль-Ганасси
70
Яя
70
Яя
8
Эль-Ганасси
7
Смолдерс
31
Гронден
31
Гронден
7
Смолдерс
5
Барич
16
Кулибали
16
Кулибали
5
Барич
Остались в запасе
Спортинг
Гент
16
Тьягу
ВР
12
Нуно Коэльо
ЦЗ
10
Хайме Вальдес
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
28
Шломи Арбейтман
ЦФ
8
Уоллес
ЦЗ
89
Себастьян Брюззезе
ВР
7
Стейн Де Смет
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Остались в запасе
16
Тьягу
ВР
12
Нуно Коэльо
ЦЗ
10
Хайме Вальдес
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
Остались в запасе
28
Шломи Арбейтман
ЦФ
8
Уоллес
ЦЗ
89
Себастьян Брюззезе
ВР
7
Стейн Де Смет
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Франки Дюри
Статистика матча Спортинг - Гент
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Гент
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Главный судья:
Алан Келли
(Корк)
Стадион:
Жозе Алваладе
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