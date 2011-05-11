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Яннис Тафе
Статистика
Яннис Тафе - статистика
Завершил карьеру
11 февраля 1991 (35), Гренобль
#9 | Нападающий
180 см | 72 кг
Франция | Алжир
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тулуза
16
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 35 тур
Тулуза
0 : 0
11.05.2011
Валансьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Лорьян
0 : 0
07.05.2011
Тулуза
82' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Тулуза
2 : 0
01.05.2011
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Кан
1 : 1
24.04.2011
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Тулуза
1 : 1
19.03.2011
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Ланс
0 : 1
12.03.2011
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Тулуза
0 : 1
05.03.2011
Сошо
1' - 70'
Франция. Лига 1, 25 тур
ПСЖ
2 : 1
27.02.2011
Тулуза
70' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Тулуза
1 : 2
20.02.2011
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Лилль
2 : 0
13.02.2011
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Тулуза
2 : 0
06.02.2011
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Сент-Этьен
2 : 1
29.01.2011
Тулуза
76' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Валансьен
2 : 1
22.12.2010
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Тулуза
3 : 0
18.12.2010
Лорьян
1' - 46'
Франция. Лига 1, 17 тур
Лион
2 : 0
12.12.2010
Тулуза
72' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Тулуза
1 : 0
04.12.2010
Кан
90' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Осер
1 : 2
28.11.2010
Тулуза
66' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Монпелье
1 : 0
13.11.2010
Тулуза
70' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
2 : 0
07.11.2010
Тулуза
46' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Тулуза
0 : 2
16.10.2010
ПСЖ
1' - 61'
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 1
03.10.2010
Тулуза
1' - 73'
Франция. Лига 1, 7 тур
Тулуза
1 : 1
26.09.2010
Лилль
61' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
0 : 0
18.09.2010
Тулуза
81' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Тулуза
0 : 1
11.09.2010
Сент-Этьен
81' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Нанси
0 : 2
28.08.2010
Тулуза
85' - 90'
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