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Маркос Пауло
Статистика
Маркос Пауло - статистика
Завершил карьеру
1 февраля 2001 (25)
#32 | Нападающий
186 см
Португалия | Бразилия
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Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сан-Паулу
15
2
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 18 тур
Сан-Паулу
0 : 2
06.08.2023
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Куяба
2 : 1
23.07.2023
Сан-Паулу
1' - 66'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Сан-Паулу
4 : 1
16.07.2023
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 14 тур
Брагантино
0 : 0
09.07.2023
Сан-Паулу
1' - 90'
39'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Сан-Паулу
1 : 0
01.07.2023
Флуминенсе
76' - 90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Сан-Паулу
2 : 1
22.06.2023
Атлетико Паранаэнсе
79' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Сан-Паулу
0 : 2
11.06.2023
Палмейрас
88' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Гремио
2 : 1
04.06.2023
Сан-Паулу
77' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Сан-Паулу
2 : 1
28.05.2023
Гойас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Сан-Паулу
4 : 2
21.05.2023
Васко да Гама
1' - 46'
24'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Коринтианс
1 : 1
14.05.2023
Сан-Паулу
73' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Форталеза
0 : 0
12.05.2023
Сан-Паулу
1' - 64'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Сан-Паулу
2 : 0
07.05.2023
Интернасьонал
1' - 62'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Коритиба
1 : 1
29.04.2023
Сан-Паулу
46' - 90'
81'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Сан-Паулу
3 : 0
23.04.2023
Америка Минейро
76' - 90'
90'
90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Ботафого
2 : 1
16.04.2023
Сан-Паулу
72' - 90'
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