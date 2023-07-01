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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Флуминенсе
Сан-Паулу - Флуминенсе: обзор матча 01 июля 2023
Сан-Паулу
01.07.2023, суббота, 22:00
Бразилия. Серия А, 13 тур
1 : 0
Завершен
Флуминенсе
88'
Лусиано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Паулу - Флуминенсе
Желтая карточка
Патрик
90'
+8
Замена
Н. Мендес
️️️️
Лусиано
90'
+2
ГОЛ! 1:0!
Лусиано
88'
86'
Желтая карточка
Д. Ариас
82'
Замена
Гуга
️️️️
Марсело
82'
Замена
Д. Кеннеди
️️️️
Кено
Замена
М. Пауло
️️️️
Р. Нестор
76'
Замена
Давид
️️️️
Жуан
75'
63'
Замена
Леле
️️️️
Г. Пирани
59'
Замена
F.
️️️️
Ф. Мело
11'
Желтая карточка
Ф. Мело
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
36
Патрик
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
29
Пабло Майя
ОП
20
Родригиньо
ЦП
11
Родриго Нестор
ЦП
11
Gabriel Maioli
ЦП
10
Лусиано
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
12
Марсело
ЛЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
30
Фелипе Мело
ОП
21
Тиаго Сантос
ОП
8
Мартинелли
ЦП
12
Габриэл Пирани
ЦП
45
Лима
ПВ
20
Кено
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
19
Диего Коста
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
34
Рай Рамос
ПЗ
7
Давид
ЛВ
32
Маркос Пауло
ЛВ
25
Алиссон
ЛВ
33
Луан
ОП
32
Себастьян Мендес
ОП
30
Felipe Negrucci
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
47
Педро Вильена
АП
48
Azeez Balogun
ЦФ
Флуминенсе
98
Витор Эудес
ВР
22
Педро Ранхел
ВР
36
Felipe
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
34
Эдиньо
ОП
10
Гансо
ЦП
10
Джованни
ПВ
3
Luan
ЦФ
18
Леле
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
4-1-3-2
23
Рафаэл
36
Патрик
5
Арболеда
15
Франко
13
Рафинья
29
Майя
20
Родригиньо
11
Нестор
11
9
Жуан
10
Лусиано
2-2-2-2-2
1
Фабио
2
Хавьер
12
Марсело
30
Мело
21
Сантос
8
Мартинелли
12
Пирани
45
Лима
11
Ариас
14
Кано
20
Кено
10
Лусиано
45
Мендес
45
Мендес
10
Лусиано
9
Жуан
7
Давид
7
Давид
9
Жуан
11
Нестор
32
Пауло
32
Пауло
11
Нестор
Невес
25
Алиссон
25
Алиссон
Невес
30
Мело
36
36
30
Мело
12
Марсело
23
Гуга
23
Гуга
12
Марсело
12
Пирани
18
Леле
18
Леле
12
Пирани
20
Кено
9
Кеннеди
9
Кеннеди
20
Кено
Остались в запасе
Сан-Паулу
Флуминенсе
13
Жандрей
ВР
19
Диего Коста
ЦЗ
34
Рай Рамос
ПЗ
33
Луан
ОП
32
Себастьян Мендес
ОП
30
Felipe Negrucci
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
47
Педро Вильена
АП
48
Azeez Balogun
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
98
Витор Эудес
ВР
22
Педро Ранхел
ВР
34
Эдиньо
ОП
10
Гансо
ЦП
10
Джованни
ПВ
3
Luan
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Остались в запасе
13
Жандрей
ВР
19
Диего Коста
ЦЗ
34
Рай Рамос
ПЗ
33
Луан
ОП
32
Себастьян Мендес
ОП
30
Felipe Negrucci
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
47
Педро Вильена
АП
48
Azeez Balogun
ЦФ
Остались в запасе
98
Витор Эудес
ВР
22
Педро Ранхел
ВР
34
Эдиньо
ОП
10
Гансо
ЦП
10
Джованни
ПВ
3
Luan
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Фернандо Диниз
Статистика матча Сан-Паулу - Флуминенсе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Стадион:
Морумби
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