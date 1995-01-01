Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Главная
Меню
Матчи
РПЛ
Новости
Статьи
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Невидимка
Рейтинг букмекеров
РПЛ
Кубок России
Первая лига
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Женская Суперлига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Евро-2024
Саудовская Аравия
МЛС
Турция
Украина
Казахстан
Белоруссия
Узбекистан
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Беллингем
Головин
Миранчук
Захарян
Мы Вконтакте
Наш телеграм
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главная
Казахстан. Премьер-лига
Команды
Кайсар
Magzhan Baurzhan
Главные новости
16:32
Радимов высмеял соперников «Зенита» по чемпионской гонке РПЛ
16:20
Тухель назвал игрока «Баварии», который забьет «Реалу»
15:59
Кейн установил рекорд Бундеслиги
1
15:49
Тренер «Краснодара» Мусаев прокомментировал ничью с «Крыльями Советов»
2
15:30
Мор: «Карасев пожалел «Краснодар»
5
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Балтика
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Рубин
Сочи
Спартак
Урал
Факел
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Ангола
Андорра
Аргентина
Армения
Бахрейн
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Гонконг
Греция
Грузия
Дания
Доминика
ДР Конго
Египет
Замбия
Зимбабве
Израиль
Индия
Индонезия
Иордания
Ирак
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Киргизия
Китай
Колумбия
Коморские острова
Косово
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Ливан
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Мозамбик
Молдавия
Мьянма
Намибия
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
ОАЭ
Оман
Палестина
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Сирия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Таджикистан
Таиланд
Танзания
Тунис
Турция
Уганда
Узбекистан
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
ЮАР
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
16:22
Стали известны стартовые составы на матч «Сочи» – «Факел»: 29 апреля
16:08
Тренер «Крыльев Советов» Осинькин оценил ничью с «Краснодаром»
15:40
«Милан» не продлит контракт с 35-летним защитником
15:15
В Англии раскрыли будущее Салаха в «Ливерпуле»
15:04
РПЛ. «Краснодар» потерял очки в Самаре и не смог обогнать «Зенит»
54
14:44
Только 4 тренера выиграли 100 матчей в АПЛ быстрее, чем Артета
14:38
Экс-арбитр Федотов проанализировал отмену гола «Краснодара» в ворота «Крыльев Советов»
14:28
Сака из «Арсенала» повторил клубное достижение 30-летней давности
14:14
Защитник «Локомотива» Ньямси рассказал, в чем Москва лучше Парижа
14:10
Стали известны стартовые составы на матч «Рубин» – «Урал»: 29 апреля
1
13:58
Два игрока летом уйдут из «Интера» свободными агентами
1
13:46
Янсен дал окончательный ответ «Спартаку»
12
13:31
Фото
Тиаго Силва заявил об уходе из «Челси»
13:26
Личка сказал, как изменились шансы «Динамо» на чемпионство после победы над «Зенитом»
2
13:20
Зарема дала совет ЦСКА
9
13:13
«Дармштадт» стал 4-м клубом в топ-5 лиг, потерявшим шансы на сохранение прописки в элите
12:53
Ловчев объяснил улучшения в игре «Спартака»
3
12:42
Дзюба сказал, когда вновь начнет разговаривать с журналистами
12:31
Хавбек «Сочи» заинтересовал несколько клубов РПЛ
12:22
Гвардиола прокомментировал чемпионскую гонку в АПЛ
12:10
Семин высказался о возможности назначения Романцева главным тренером «Спартака»
17
11:57
АПЛ проведет голосование по введению потолка зарплат
1
11:50
Стали известны стартовые составы на матч «Крылья Советов» – «Краснодар»: 29 апреля
9
11:45
Смородская рассказала о покровителях Галактионова
10
11:32
Защитник «Спартака» высказался о возможности уйти из клуба
4
11:23
Гилерме ответил на вопрос о завершении карьеры
1
11:11
Стало известно, может ли Слишкович стать главным тренером «Спартака»
11
11:04
Рабинер высказался о будущем Дзюбы
2
Все новости
3
теста для вас
1
Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
2
Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
3
Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
Главная
Казахстан. Премьер-лига
Команды
Кайсар
Magzhan Baurzhan
Статистика
Magzhan Baurzhan - статистика
#6 | Полузащитник
Имя
Magzhan Baurzhan
Команда
Кайсар
Состав
Основной
Позиция
Полузащитник
Статистика
Россия
Казахстан
Мобильная версия
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Читайте нас:
18+