Revaz Salukvadze - статистика
#77 | Полузащитник
|Имя
|Revaz Salukvadze
|Команда
|Нафтан
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Revaz Salukvadze
|Команда
|Нафтан
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нафтан
|13
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2023
|70' -90'
|Нафтан (Новополоцк)
|0:7
|БАТЭ (Борисов)
|04.11.2023
|1' -65'
|Нафтан (Новополоцк)
|2:1
|Слуцк (Слуцк)
|21.10.2023
|80' -90'
|Ислочь (Минский район)
|4:1
|Нафтан (Новополоцк)
|08.10.2023
|Был в запасе
|Нафтан (Новополоцк)
|0:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|30.09.2023
|Был в запасе
|Белшина (Бобруйск)
|0:3
|Нафтан (Новополоцк)
|16.09.2023
|1' -46'
|Динамо-Брест (Брест)
|2:2
|Нафтан (Новополоцк)
|02.09.2023
|Был в запасе
|Нафтан (Новополоцк)
|0:3
|Динамо (Минск)
|18.08.2023
|Был в запасе
|Нафтан (Новополоцк)
|4:0
|Энергетик-БГУ (Минск)
|12.08.2023
|72' -90'
|Гомель (Гомель)
|3:2
|Нафтан (Новополоцк)
|04.08.2023
|86' -90'
|Нафтан (Новополоцк)
|1:1
|Шахтер (Солигорск)
|07.07.2023
|1' -90'
|Нафтан (Новополоцк)
|0:3
|Неман (Гродно)
|25.06.2023
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|1:2
|Нафтан (Новополоцк)
|10.06.2023
|Был в запасе
|Слуцк (Слуцк)
|3:1
|Нафтан (Новополоцк)
|02.06.2023
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:0
|Нафтан (Новополоцк)
|27.05.2023
|1' -90'
|Нафтан (Новополоцк)
|0:1
|Ислочь (Минский район)
|20.05.2023
|1' -46'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|5:0
|Нафтан (Новополоцк)
|14.05.2023
|1' -90'
|Нафтан (Новополоцк)
|0:1
|Белшина (Бобруйск)
|07.05.2023
|71' -90'
|Сморгонь (Сморгонь)
|1:0
|Нафтан (Новополоцк)
|30.04.2023
|1' -90'
|Нафтан (Новополоцк)
|0:3
|Динамо-Брест (Брест)