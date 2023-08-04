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    Revaz Salukvadze - статистика

    #77 | Полузащитник
    Имя Revaz Salukvadze
    Команда Нафтан
    Состав Основной
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нафтан 13 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2023 70' -90' Нафтан (Новополоцк) 0:7 БАТЭ (Борисов)
    04.11.2023 1' -65' Нафтан (Новополоцк) 2:1 Слуцк (Слуцк)
    21.10.2023 80' -90' Ислочь (Минский район) 4:1 Нафтан (Новополоцк)
    08.10.2023 Был в запасе Нафтан (Новополоцк) 0:1 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    30.09.2023 Был в запасе Белшина (Бобруйск) 0:3 Нафтан (Новополоцк)
    16.09.2023 1' -46' Динамо-Брест (Брест) 2:2 Нафтан (Новополоцк)
    02.09.2023 Был в запасе Нафтан (Новополоцк) 0:3 Динамо (Минск)
    18.08.2023 Был в запасе Нафтан (Новополоцк) 4:0 Энергетик-БГУ (Минск)
    12.08.2023 72' -90' Гомель (Гомель) 3:2 Нафтан (Новополоцк)
    04.08.2023 86' -90' Нафтан (Новополоцк) 1:1 Шахтер (Солигорск)
    07.07.2023 1' -90' Нафтан (Новополоцк) 0:3 Неман (Гродно)
    25.06.2023 Был в запасе БАТЭ (Борисов) 1:2 Нафтан (Новополоцк)
    10.06.2023 Был в запасе Слуцк (Слуцк) 3:1 Нафтан (Новополоцк)
    02.06.2023 1' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 1:0 Нафтан (Новополоцк)
    27.05.2023 1' -90' Нафтан (Новополоцк) 0:1 Ислочь (Минский район)
    20.05.2023 1' -46' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 5:0 Нафтан (Новополоцк)
    14.05.2023 1' -90' Нафтан (Новополоцк) 0:1 Белшина (Бобруйск)
    07.05.2023 71' -90' Сморгонь (Сморгонь) 1:0 Нафтан (Новополоцк)
    30.04.2023 1' -90' Нафтан (Новополоцк) 0:3 Динамо-Брест (Брест)
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