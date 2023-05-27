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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Нафтан - Ислочь
Нафтан - Ислочь: обзор матча 27 мая 2023
Нафтан
27.05.2023, суббота, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Ислочь
67'
Д. Митрофанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нафтан - Ислочь
Замена
Т. Луцевич
️️️️
Р. Пилецкий
81'
70'
Замена
В. Журавлев
️️️️
Г. Ровдо
67'
ГОЛ! 0:1!
Д. Митрофанов
Желтая карточка
Д. Тамело
60'
Желтая карточка
К. Кириленко
55'
51'
Желтая карточка
Д. Сибилев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нафтан
1
Алексей Козлов
ВР
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
19
Артем Бруй
ЦЗ
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
77
Revaz Salukvadze
ЦП
41
Дмитрий Лутик
ЦП
41
A. Frantsev
ЦФ
27
Роман Пилецкий
ЦФ
9
Рамазан Исаев
ЦФ
27
Вадим Курлович
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
8
Александр Гуз
ОП
6
Дмитрий Сибилев
ОП
9
Валерий Сенько
ЦП
7
Глеб Ровдо
ПВ
77
Мартин Артюх
ЦФ
70
Денис Митрофанов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Нафтан
1
Igor Dovgyallo
ВР
88
Артем Драбатович
ЦЗ
17
Артур Кац
ЦЗ
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
44
Zakhar Kondratovich
ЦП
15
Дмитрий Тамело
ЦП
9
Iskandar Zarobekov
ЦП
Ислочь
54
Егор Генералов
ВР
33
Илья Скроботов
ЦЗ
22
Александр Воронович
ЦЗ
21
Владислав Журавлев
ЛВ
22
Вичу Булмага
ОП
29
Максим Самотой
ЦП
77
Артем Зимин
ЦП
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
20
Владислав Кабачевский
ЦФ
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
2-2-1-4
1
Козлов
21
Сидор
19
Бруй
77
41
Лутик
88
Кириленко
41
27
Курлович
9
Исаев
27
Пилецкий
4-2-1-1-2
28
Свирский
32
Пигас
4
Калачев
6
Родионов
33
Ибрахим
8
Гуз
6
Сибилев
9
Сенько
7
Ровдо
70
Митрофанов
77
Артюх
27
Пилецкий
44
Луцевич
44
Луцевич
27
Пилецкий
7
Ровдо
21
Журавлев
21
Журавлев
7
Ровдо
Остались в запасе
Нафтан
Ислочь
1
Igor Dovgyallo
ВР
88
Артем Драбатович
ЦЗ
17
Артур Кац
ЦЗ
44
Zakhar Kondratovich
ЦП
15
Дмитрий Тамело
ЦП
9
Iskandar Zarobekov
ЦП
Главный тренер
Альберт Рыбак
54
Егор Генералов
ВР
33
Илья Скроботов
ЦЗ
22
Александр Воронович
ЦЗ
22
Вичу Булмага
ОП
29
Максим Самотой
ЦП
77
Артем Зимин
ЦП
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
20
Владислав Кабачевский
ЦФ
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Остались в запасе
1
Igor Dovgyallo
ВР
88
Артем Драбатович
ЦЗ
17
Артур Кац
ЦЗ
44
Zakhar Kondratovich
ЦП
15
Дмитрий Тамело
ЦП
9
Iskandar Zarobekov
ЦП
Остались в запасе
54
Егор Генералов
ВР
33
Илья Скроботов
ЦЗ
22
Александр Воронович
ЦЗ
22
Вичу Булмага
ОП
29
Максим Самотой
ЦП
77
Артем Зимин
ЦП
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
20
Владислав Кабачевский
ЦФ
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Статистика матча Нафтан - Ислочь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Нафтан
0 : 5
07.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Барановичи
3 : 0
31.10.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Информация о матче
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