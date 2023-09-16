Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо-Брест - Нафтан
Динамо-Брест - Нафтан: обзор матча 16 сентября 2023
Динамо-Брест
16.09.2023, суббота, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
2 : 2
Завершен
Нафтан
22'
М. Гордейчук
85'
А. Бруй (АГ)
42'
А. Позняк (АГ)
66'
А. Драбатович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо-Брест - Нафтан
90'
Желтая карточка
Р. Пилецкий
Замена
Д. Муссинга
️️️️
Н. Бурак
86'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
А. Бруй
85'
83'
Замена
Р. Пилецкий
️️️️
И. Пранович
75'
Замена
А. Санников
️️️️
Т. Луцевич
72'
Замена
Р. Исаев
️️️️
А. Панюков
66'
ГОЛ! 1:2!
А. Драбатович
Пас отдал
А. Панюков
Замена
С. Куадио
️️️️
С. Кисляк
56'
46'
Замена
Д. Тамело
️️️️
R. Salukvadze
42'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Позняк
Замена
А. Литвяков
️️️️
Д. Зинович
36'
ГОЛ! 1:0!
М. Гордейчук
22'
16'
Желтая карточка
Т. Пухов
Желтая карточка
А. Позняк
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
6
Егор Храленков
ЦЗ
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
24
Егор Корцов
ЦП
42
Никита Бурак
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
21
Денис Ковалевич
ЦП
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
Главный тренер
Александр Юревич
Нафтан
1
Алексей Козлов
ВР
19
Артем Бруй
ЦЗ
88
Артем Драбатович
ЦЗ
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
77
Артемий Литвинов
ЦЗ
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
77
Revaz Salukvadze
ЦП
7
Тимур Пухов
АП
11
Игнат Пранович
ПВ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Динамо-Брест
35
Глеб Третяк
ВР
55
Артем Литвяков
ЦЗ
2
Джордж Муссинга
ЦЗ
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
44
Артем Япрынцев
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
98
Alexander Fisyuk
ЦП
27
Александр Булычев
АП
88
Никита Люкевич
ПВ
11
Седрик Куадио
ЦФ
Нафтан
1
Igor Dovgyallo
ВР
30
Maxim Makarov
ВР
44
Анатолий Санников
ЦЗ
5
Алексей Фирсов
ПЗ
15
Дмитрий Тамело
ЦП
3
Kirill Kovalyuk
ЦП
9
Рамазан Исаев
ЦФ
27
Роман Пилецкий
ЦФ
3-1-5-1
16
Козакевич
6
Храленков
3
Зинович
72
Позняк
15
Кисляк
42
Бурак
25
Бага
62
Гордейчук
21
Ковалевич
24
Корцов
31
Лопаго
3-2-1-3-1
1
Козлов
21
Сидор
77
Литвинов
44
Луцевич
19
Бруй
88
Драбатович
77
11
Пранович
7
Пухов
88
Кириленко
11
Панюков
3
Зинович
55
Литвяков
55
Литвяков
3
Зинович
42
Бурак
2
Муссинга
2
Муссинга
42
Бурак
15
Кисляк
11
Куадио
11
Куадио
15
Кисляк
44
Луцевич
44
Санников
44
Санников
44
Луцевич
77
15
Тамело
15
Тамело
77
11
Панюков
9
Исаев
9
Исаев
11
Панюков
11
Пранович
27
Пилецкий
27
Пилецкий
11
Пранович
Остались в запасе
Динамо-Брест
Нафтан
35
Глеб Третяк
ВР
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
44
Артем Япрынцев
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
98
Alexander Fisyuk
ЦП
27
Александр Булычев
АП
88
Никита Люкевич
ПВ
Главный тренер
Александр Юревич
1
Igor Dovgyallo
ВР
30
Maxim Makarov
ВР
5
Алексей Фирсов
ПЗ
3
Kirill Kovalyuk
ЦП
Главный тренер
Альберт Рыбак
Остались в запасе
35
Глеб Третяк
ВР
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
44
Артем Япрынцев
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
98
Alexander Fisyuk
ЦП
27
Александр Булычев
АП
88
Никита Люкевич
ПВ
Остались в запасе
1
Igor Dovgyallo
ВР
30
Maxim Makarov
ВР
5
Алексей Фирсов
ПЗ
3
Kirill Kovalyuk
ЦП
Главный тренер
Александр Юревич
Главный тренер
Альберт Рыбак
Статистика матча Динамо-Брест - Нафтан
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Нафтан
0 : 5
07.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Барановичи
3 : 0
31.10.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Информация о матче
Стадион:
ГОСК "Брестский"
Новости команд
Все
Динамо-Брест
Нафтан
Высшая лига: шансы «Динамо-Брест» и «Нафтана» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
«Минск» – «Динамо-Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Высшая лига: шансы «Минска» и «Динамо-Бреста» на победу в матче 28 тура
7 ноября
«Нафтан» – «МЛ Витебск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «Нафтана» и «МЛ Витебска» на победу в матче 28 тура
6 ноября
Высшая лига: шансы «Динамо-Брест» и «Нафтана» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
«Минск» – «Динамо-Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Высшая лига: шансы «Минска» и «Динамо-Бреста» на победу в матче 28 тура
7 ноября
«Динамо-Брест» – «Витебск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Высшая лига: шансы «Динамо-Бреста» и «Витебска» на победу в матче 27-го тура
30 октября
Высшая лига: шансы «Динамо-Брест» и «Нафтана» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
«Нафтан» – «МЛ Витебск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «Нафтана» и «МЛ Витебска» на победу в матче 28 тура
6 ноября
«Барановичи» – «Нафтан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Высшая лига: шансы «Барановичей» и «Нафтана» на победу в матче 27-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+