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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Торпедо-БелАЗ - Нафтан
Торпедо-БелАЗ - Нафтан: обзор матча 20 мая 2023
Торпедо-БелАЗ
20.05.2023, суббота, 19:00
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
5 : 0
Завершен
Нафтан
37'
А. Ксенофонтов
51'
Е. Шевченко
79'
В. Побудей
85'
Э. Эссого
88'
Е. Мычелкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо-БелАЗ - Нафтан
ГОЛ! 5:0!
Е. Мычелкин
Пас отдал
Э. Эссого
88'
Замена
Р. Вегеря
️️️️
А. Чиж
86'
ГОЛ! 4:0!
Э. Эссого
85'
ГОЛ! 3:0!
В. Побудей
Пас отдал
А. Ксенофонтов
79'
Замена
В. Побудей
️️️️
А. Ковалев
71'
Замена
Э. Эссого
️️️️
В. Горбачик
62'
Замена
Е. Мычелкин
️️️️
Е. Шевченко
62'
57'
Замена
Д. Лутик
️️️️
Р. Исаев
55'
Желтая карточка
А. Драбатович
53'
Желтая карточка
С. Слепов
ГОЛ! 2:0!
Е. Шевченко
51'
46'
Замена
А. Кац
️️️️
Д. Тамело
46'
Замена
А. Драбатович
️️️️
A. Frantsev
46'
Замена
М. Киемидинов
️️️️
R. Salukvadze
ГОЛ! 1:0!
А. Ксенофонтов
Пас отдал
Е. Шевченко
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
6
Кирилл Премудров
ЦП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
17
Антон Ковалев
ПВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Нафтан
1
Алексей Козлов
ВР
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
79
Сергей Слепов
ПЗ
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
77
Revaz Salukvadze
ЦП
15
Дмитрий Тамело
ЦП
41
A. Frantsev
ЦФ
27
Роман Пилецкий
ЦФ
9
Рамазан Исаев
ЦФ
27
Вадим Курлович
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Торпедо-БелАЗ
25
Тимофей Юрасов
ВР
5
Роман Вегеря
ЦЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
6
Максим Мякиш
ОП
9
Александр Батищев
ОП
11
Егор Мычелкин
ЦП
19
Владислав Скавпнев
ПВ
29
Никита Пацко
ПВ
11
Эммануэль Эссого
ЦФ
Нафтан
1
Igor Dovgyallo
ВР
88
Артем Драбатович
ЦЗ
17
Артур Кац
ЦЗ
31
Масрур Киемидинов
ЦП
44
Zakhar Kondratovich
ЦП
41
Дмитрий Лутик
ЦП
4-2-2-2
16
Абрамович
96
Мелько
3
Глущенков
2
Чиж
5
Бурко
6
Премудров
11
Лисакович
80
Ксенофонтов
17
Ковалев
33
Горбачик
21
Шевченко
3-2-1-4
1
Козлов
79
Слепов
44
Луцевич
21
Сидор
77
15
Тамело
88
Кириленко
27
Курлович
9
Исаев
27
Пилецкий
41
2
Чиж
5
Вегеря
5
Вегеря
2
Чиж
21
Шевченко
11
Мычелкин
11
Мычелкин
21
Шевченко
17
Ковалев
30
Побудей
30
Побудей
17
Ковалев
33
Горбачик
11
Эссого
11
Эссого
33
Горбачик
41
88
Драбатович
88
Драбатович
41
15
Тамело
17
Кац
17
Кац
15
Тамело
77
31
Киемидинов
31
Киемидинов
77
9
Исаев
41
Лутик
41
Лутик
9
Исаев
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Нафтан
25
Тимофей Юрасов
ВР
6
Максим Мякиш
ОП
9
Александр Батищев
ОП
19
Владислав Скавпнев
ПВ
29
Никита Пацко
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Молош
1
Igor Dovgyallo
ВР
44
Zakhar Kondratovich
ЦП
Главный тренер
Юрий Пунтус
Остались в запасе
25
Тимофей Юрасов
ВР
6
Максим Мякиш
ОП
9
Александр Батищев
ОП
19
Владислав Скавпнев
ПВ
29
Никита Пацко
ПВ
Остались в запасе
1
Igor Dovgyallo
ВР
44
Zakhar Kondratovich
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Молош
Главный тренер
Юрий Пунтус
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Нафтан
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Нафтан
0 : 5
07.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Барановичи
3 : 0
31.10.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Информация о матче
Стадион:
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