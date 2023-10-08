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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Нафтан - Торпедо-БелАЗ
Нафтан - Торпедо-БелАЗ: обзор матча 08 октября 2023
Нафтан
08.10.2023, воскресенье, 14:30
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Торпедо-БелАЗ
16'
В. Горбачик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нафтан - Торпедо-БелАЗ
90'
+2
Замена
Э. Менса
️️️️
А. Ксенофонтов
Замена
Р. Давискиба
️️️️
В. Курлович
86'
Замена
А. Бруй
️️️️
И. Пранович
79'
75'
Замена
А. Бутько
️️️️
В. Горбачик
70'
Желтая карточка
Е. Шевченко
Замена
Р. Пилецкий
️️️️
С. Слепов
66'
Желтая карточка
С. Слепов
65'
59'
Замена
В. Побудей
️️️️
Н. Пацко
43'
Замена
️️️️
А. Батищев
Желтая карточка
К. Кириленко
16'
16'
ГОЛ! 0:1!
В. Горбачик
Пас отдал
А. Батищев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нафтан
1
Алексей Козлов
ВР
44
Анатолий Санников
ЦЗ
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
77
Артемий Литвинов
ЦЗ
88
Артем Драбатович
ЦЗ
79
Сергей Слепов
ПЗ
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
7
Тимур Пухов
АП
11
Игнат Пранович
ПВ
27
Вадим Курлович
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
9
Александр Батищев
ОП
6
Максим Мякиш
ОП
6
Кирилл Премудров
ЦП
29
Никита Пацко
ПВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Нафтан
1
Igor Dovgyallo
ВР
30
Maxim Makarov
ВР
19
Артем Бруй
ЦЗ
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
5
Алексей Фирсов
ПЗ
37
Роман Давискиба
ЛВ
77
Revaz Salukvadze
ЦП
27
Роман Пилецкий
ЦФ
33
Георгий Эрмидис
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
91
Дмитрий Дударь
ВР
2
Александр Чиж
ЦЗ
77
Эванс Менса
ЛВ
30
Вадим Побудей
ЛВ
10
Тимофей Шарковский
ЦП
14
Mikhail Ladutko
ЦП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
11
Егор Мычелкин
ЦП
11
Эммануэль Эссого
ЦФ
70
Александр Бутько
ЦФ
3-2-3-2
1
Козлов
21
Сидор
77
Литвинов
88
Драбатович
44
Санников
79
Слепов
88
Кириленко
7
Пухов
11
Пранович
11
Панюков
27
Курлович
3-2-1-2-2
16
Абрамович
3
Глущенков
13
Залеский
96
Мелько
9
Батищев
6
Мякиш
6
Премудров
29
Пацко
80
Ксенофонтов
33
Горбачик
21
Шевченко
11
Пранович
19
Бруй
19
Бруй
11
Пранович
27
Курлович
37
Давискиба
37
Давискиба
27
Курлович
79
Слепов
27
Пилецкий
27
Пилецкий
79
Слепов
80
Ксенофонтов
77
Менса
77
Менса
80
Ксенофонтов
29
Пацко
30
Побудей
30
Побудей
29
Пацко
33
Горбачик
70
Бутько
70
Бутько
33
Горбачик
Остались в запасе
Нафтан
Торпедо-БелАЗ
1
Igor Dovgyallo
ВР
30
Maxim Makarov
ВР
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
5
Алексей Фирсов
ПЗ
77
Revaz Salukvadze
ЦП
33
Георгий Эрмидис
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
91
Дмитрий Дударь
ВР
2
Александр Чиж
ЦЗ
10
Тимофей Шарковский
ЦП
14
Mikhail Ladutko
ЦП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
11
Егор Мычелкин
ЦП
11
Эммануэль Эссого
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Остались в запасе
1
Igor Dovgyallo
ВР
30
Maxim Makarov
ВР
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
5
Алексей Фирсов
ПЗ
77
Revaz Salukvadze
ЦП
33
Георгий Эрмидис
ЦФ
Остались в запасе
91
Дмитрий Дударь
ВР
2
Александр Чиж
ЦЗ
10
Тимофей Шарковский
ЦП
14
Mikhail Ladutko
ЦП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
11
Егор Мычелкин
ЦП
11
Эммануэль Эссого
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Главный тренер
Дмитрий Молош
Статистика матча Нафтан - Торпедо-БелАЗ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Нафтан
0 : 5
07.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Барановичи
3 : 0
31.10.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Информация о матче
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