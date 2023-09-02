Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Нафтан - Динамо Мн
Нафтан - Динамо Мн: обзор матча 02 сентября 2023
Нафтан
02.09.2023, суббота, 17:00
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
0 : 3
Завершен
Динамо Мн
24'
Д. Бакич
38'
И. Бахар
51'
Г. Жердев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нафтан - Динамо Мн
88'
Замена
М. Швецов
️️️️
А. Быков
86'
Желтая карточка
Р. Бегунов
82'
Желтая карточка
С. Политевич
Замена
Р. Пилецкий
️️️️
Д. Тамело
78'
76'
Замена
А. Вакулич
️️️️
Ориньо
73'
Замена
П. Седько
️️️️
И. Бахар
67'
Замена
В. Морозов
️️️️
Д. Бакич
65'
Замена
А. Рылач
️️️️
Г. Жердев
Замена
В. Курлович
️️️️
А. Санников
57'
Замена
А. Драбатович
️️️️
A. Frantsev
54'
51'
ГОЛ! 0:3!
Г. Жердев
Желтая карточка
Т. Пухов
45'
38'
ГОЛ! 0:2!
И. Бахар
Желтая карточка
Д. Тамело
34'
34'
Желтая карточка
А. Быков
Желтая карточка
А. Панюков
27'
24'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бакич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нафтан
1
Алексей Козлов
ВР
44
Анатолий Санников
ЦЗ
77
Артемий Литвинов
ЦЗ
19
Артем Бруй
ЦЗ
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
37
Роман Давискиба
ЛВ
15
Дмитрий Тамело
ЦП
7
Тимур Пухов
АП
11
Андрей Панюков
ЦФ
41
A. Frantsev
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
10
Глеб Жердев
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
7
Артем Быков
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
7
Душан Бакич
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Нафтан
1
Igor Dovgyallo
ВР
30
Maxim Makarov
ВР
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
88
Артем Драбатович
ЦЗ
3
Kirill Kovalyuk
ЦП
77
Revaz Salukvadze
ЦП
27
Вадим Курлович
ЦФ
27
Роман Пилецкий
ЦФ
Динамо Мн
1
Артем Макавчик
ВР
26
Денис Шпаковский
ВР
3
Максим Швецов
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
82
Олег Никифоренко
ЛВ
7
Александр Свирепа
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
2
Андрей Рылач
ПВ
8
Максим Будько
ЦФ
9
Владислав Морозов
ЦФ
4-1-3-2
1
Козлов
44
Санников
19
Бруй
21
Сидор
77
Литвинов
15
Тамело
37
Давискиба
7
Пухов
88
Кириленко
41
11
Панюков
4-1-2-2-1
21
Лапоухов
66
Политевич
67
Бегунов
5
Гаврилович
99
Ориньо
8
Селява
7
Быков
17
Бахар
28
Зорин
10
Жердев
7
Бакич
41
88
Драбатович
88
Драбатович
41
44
Санников
27
Курлович
27
Курлович
44
Санников
15
Тамело
27
Пилецкий
27
Пилецкий
15
Тамело
7
Быков
3
Швецов
3
Швецов
7
Быков
99
Ориньо
24
Вакулич
24
Вакулич
99
Ориньо
17
Бахар
26
Седько
26
Седько
17
Бахар
10
Жердев
2
Рылач
2
Рылач
10
Жердев
7
Бакич
9
Морозов
9
Морозов
7
Бакич
Остались в запасе
Нафтан
Динамо Мн
1
Igor Dovgyallo
ВР
30
Maxim Makarov
ВР
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
3
Kirill Kovalyuk
ЦП
77
Revaz Salukvadze
ЦП
Главный тренер
Альберт Рыбак
1
Артем Макавчик
ВР
26
Денис Шпаковский
ВР
7
Александр Свирепа
ОП
82
Олег Никифоренко
ЛВ
8
Максим Будько
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
1
Igor Dovgyallo
ВР
30
Maxim Makarov
ВР
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
3
Kirill Kovalyuk
ЦП
77
Revaz Salukvadze
ЦП
Остались в запасе
1
Артем Макавчик
ВР
26
Денис Шпаковский
ВР
7
Александр Свирепа
ОП
82
Олег Никифоренко
ЛВ
8
Максим Будько
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Нафтан - Динамо Мн
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Нафтан
0 : 5
07.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Барановичи
3 : 0
31.10.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Информация о матче
Стадион:
Атлант
Новости команд
Все
Нафтан
Динамо Мн
«Динамо Мн» – «Минск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Динамо Минск» и «Минска» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
Высшая лига: шансы «Динамо-Брест» и «Нафтана» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
«Витебск» – «Динамо Мн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Нафтан» – «МЛ Витебск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «Динамо-Брест» и «Нафтана» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
«Нафтан» – «МЛ Витебск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «Нафтана» и «МЛ Витебска» на победу в матче 28 тура
6 ноября
«Барановичи» – «Нафтан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Высшая лига: шансы «Барановичей» и «Нафтана» на победу в матче 27-го тура
30 октября
«Динамо Мн» – «Минск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Динамо Минск» и «Минска» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Витебск» – «Динамо Мн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «Витебска» и «Динамо Минск» на победу в матче 28 тура
6 ноября
«Динамо Минск» – «Неман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+