Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Слуцк - Нафтан
Слуцк - Нафтан: обзор матча 10 июня 2023
Слуцк
10.06.2023, суббота, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
3 : 1
Завершен
Нафтан
13'
С. Пушняков
20'
С. Глебко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слуцк - Нафтан
Замена
P. Grechishko
️️️️
М. Сачковский
84'
Замена
А. Крень
️️️️
K. Kotov
77'
73'
Замена
Т. Пухов
️️️️
С. Слепов
59'
Желтая карточка
А. Бруй
Замена
К. Вергейчик
️️️️
A. Gafar
58'
Желтая карточка
Д. Гирс
54'
46'
Замена
Т. Луцевич
️️️️
В. Курлович
45'
+1
Замена
Д. Лутик
️️️️
A. Frantsev
Замена
Н. Мельников
️️️️
С. Глебко
33'
ГОЛ! 2:0!
С. Глебко
20'
ГОЛ! 1:0!
С. Пушняков
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
16
Владислав Василючек
ВР
12
Никита Былинкин
ЦЗ
16
Игорь Заяц
ЦЗ
17
Сергей Глебко
ЦП
26
K. Kotov
ЦП
28
Иван Михнюк
ЦП
9
Сергей Пушняков
АП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
77
A. Gafar
ЦФ
74
Михаил Сачковский
ЦФ
Нафтан
1
Алексей Козлов
ВР
19
Артем Бруй
ЦЗ
88
Артем Драбатович
ЦЗ
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
79
Сергей Слепов
ПЗ
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
9
Iskandar Zarobekov
ЦП
41
A. Frantsev
ЦФ
27
Вадим Курлович
ЦФ
27
Роман Пилецкий
ЦФ
9
Рамазан Исаев
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Слуцк
30
Boris Pankratov
ВР
20
Денис Образов
ЦЗ
55
Pavel Grechishko
ЦЗ
71
Андрей Крень
ОП
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
11
Никита Мельников
ЦФ
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
15
Андрей Рум
ЦФ
Нафтан
1
Igor Dovgyallo
ВР
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
77
Revaz Salukvadze
ЦП
41
Дмитрий Лутик
ЦП
7
Тимур Пухов
АП
2-3-3-2
16
Василючек
12
Былинкин
16
Заяц
17
Глебко
26
28
Михнюк
55
Гирс
9
Пушняков
23
Яроцкий
74
Сачковский
77
4-1-1-4
1
Козлов
79
Слепов
88
Драбатович
21
Сидор
19
Бруй
9
88
Кириленко
9
Исаев
27
Пилецкий
27
Курлович
41
74
Сачковский
55
55
74
Сачковский
26
71
Крень
71
Крень
26
17
Глебко
11
Мельников
11
Мельников
17
Глебко
77
33
Вергейчик
33
Вергейчик
77
27
Курлович
44
Луцевич
44
Луцевич
27
Курлович
41
41
Лутик
41
Лутик
41
79
Слепов
7
Пухов
7
Пухов
79
Слепов
Остались в запасе
Слуцк
Нафтан
30
Boris Pankratov
ВР
20
Денис Образов
ЦЗ
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
15
Андрей Рум
ЦФ
1
Igor Dovgyallo
ВР
77
Revaz Salukvadze
ЦП
Главный тренер
Альберт Рыбак
Остались в запасе
30
Boris Pankratov
ВР
20
Денис Образов
ЦЗ
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
15
Андрей Рум
ЦФ
Остались в запасе
1
Igor Dovgyallo
ВР
77
Revaz Salukvadze
ЦП
Главный тренер
Альберт Рыбак
Статистика матча Слуцк - Нафтан
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Нафтан
0 : 5
07.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Барановичи
3 : 0
31.10.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Информация о матче
Стадион:
Городской
Новости команд
Все
Слуцк
Нафтан
Высшая лига: шансы «Динамо-Брест» и «Нафтана» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
«Нафтан» – «МЛ Витебск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «Нафтана» и «МЛ Витебска» на победу в матче 28 тура
6 ноября
«Барановичи» – «Нафтан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Высшая лига: шансы «Барановичей» и «Нафтана» на победу в матче 27-го тура
30 октября
«Арсенал» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025
2025.11.22 12:50
«Арсенал Дзержинск» – «Слуцк»: прогноз и ставки на матч 22 ноября 2025 с коэффициентом 1.90
2025.11.21 11:36
«Динамо» Минск – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025
2025.11.02 14:50
«Динамо Минск» – «Слуцк»: прогноз и ставки на матч 2 ноября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.11.01 11:21
«Гомель» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025
2025.10.25 16:50
Высшая лига: шансы «Динамо-Брест» и «Нафтана» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
«Нафтан» – «МЛ Витебск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «Нафтана» и «МЛ Витебска» на победу в матче 28 тура
6 ноября
«Барановичи» – «Нафтан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Высшая лига: шансы «Барановичей» и «Нафтана» на победу в матче 27-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+