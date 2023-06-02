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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Славия-Мозырь - Нафтан
Славия-Мозырь - Нафтан: обзор матча 02 июня 2023
Славия-Мозырь
02.06.2023, пятница, 18:20
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Нафтан
75'
А. Панюков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия-Мозырь - Нафтан
82'
Замена
Т. Луцевич
️️️️
С. Слепов
Замена
В. Жук
️️️️
С. Сазончик
79'
ГОЛ! 1:0!
А. Панюков
Пас отдал
Е. Барсуков
75'
Замена
М. Жумабеков
️️️️
С. Тихоновский
71'
63'
Замена
Д. Лутик
️️️️
A. Frantsev
Замена
А. Панюков
️️️️
А. Петренко
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
49
Артем Каратай
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ОП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
8
Евгений Барсуков
ПВ
9
Андрей Кобет
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
11
Алексей Антилевский
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Нафтан
1
Алексей Козлов
ВР
19
Артем Бруй
ЦЗ
88
Артем Драбатович
ЦЗ
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
79
Сергей Слепов
ПЗ
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
77
Revaz Salukvadze
ЦП
9
Рамазан Исаев
ЦФ
27
Роман Пилецкий
ЦФ
27
Вадим Курлович
ЦФ
41
A. Frantsev
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Славия-Мозырь
16
Данила Сокол
ВР
10
Максим Жумабеков
ЛЗ
11
Николай Рябых
ЦП
18
Владислав Жук
ЦП
52
Егор Кресс
ЦП
6
Кристиан Дрош
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
22
Евгений Иваненко
ЦФ
Нафтан
1
Igor Dovgyallo
ВР
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
17
Артур Кац
ЦЗ
44
Zakhar Kondratovich
ЦП
41
Дмитрий Лутик
ЦП
9
Iskandar Zarobekov
ЦП
2-1-2-1-3
49
Каратай
12
Иванов
18
Мельников
10
Сазончик
26
Тихоновский
8
Костров
8
Барсуков
11
Антилевский
34
Петренко
9
Кобет
4-1-1-4
1
Козлов
79
Слепов
88
Драбатович
21
Сидор
19
Бруй
77
88
Кириленко
41
27
Курлович
27
Пилецкий
9
Исаев
26
Тихоновский
10
Жумабеков
10
Жумабеков
26
Тихоновский
10
Сазончик
18
Жук
18
Жук
10
Сазончик
34
Петренко
11
Панюков
11
Панюков
34
Петренко
79
Слепов
44
Луцевич
44
Луцевич
79
Слепов
41
41
Лутик
41
Лутик
41
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Нафтан
16
Данила Сокол
ВР
11
Николай Рябых
ЦП
52
Егор Кресс
ЦП
6
Кристиан Дрош
ЦП
22
Евгений Иваненко
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
1
Igor Dovgyallo
ВР
17
Артур Кац
ЦЗ
44
Zakhar Kondratovich
ЦП
9
Iskandar Zarobekov
ЦП
Главный тренер
Альберт Рыбак
Остались в запасе
16
Данила Сокол
ВР
11
Николай Рябых
ЦП
52
Егор Кресс
ЦП
6
Кристиан Дрош
ЦП
22
Евгений Иваненко
ЦФ
Остались в запасе
1
Igor Dovgyallo
ВР
17
Артур Кац
ЦЗ
44
Zakhar Kondratovich
ЦП
9
Iskandar Zarobekov
ЦП
Главный тренер
Иван Биончик
Главный тренер
Альберт Рыбак
Статистика матча Славия-Мозырь - Нафтан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Нафтан
0 : 5
07.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Барановичи
3 : 0
31.10.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Информация о матче
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