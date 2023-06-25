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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
БАТЭ - Нафтан
БАТЭ - Нафтан: обзор матча 25 июня 2023
БАТЭ
25.06.2023, воскресенье, 21:00
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
1 : 2
Завершен
Нафтан
16'
С. Бане
20'
Т. Пухов
81'
К. Кириленко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол БАТЭ - Нафтан
90'
+6
Вторая желтая
С. Слепов
Вторая желтая
С. Волков
90'
+5
Замена
С. Волков
️️️️
В. Малькевич
87'
86'
Желтая карточка
A. Frantsev
85'
Замена
A. Frantsev
️️️️
К. Кириленко
81'
ГОЛ! 1:2!
К. Кириленко
Замена
И. Василевич
️️️️
Д. Антилевский
75'
69'
Желтая карточка
А. Бруй
Замена
А. Шестюк
️️️️
Д. Лаптев
69'
68'
Замена
Д. Лутик
️️️️
А. Драбатович
61'
Желтая карточка
Д. Тамело
59'
Замена
Т. Луцевич
️️️️
Р. Пилецкий
20'
ГОЛ! 1:1!
Т. Пухов
Пас отдал
К. Кириленко
ГОЛ! 1:0!
С. Бане
Пас отдал
А. Концевой
16'
15'
Желтая карточка
И. Сидор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
24
Сиди Бане
ЦЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
22
Сеад Исламович
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
80
Артем Концевой
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Нафтан
1
Алексей Козлов
ВР
88
Артем Драбатович
ЦЗ
19
Артем Бруй
ЦЗ
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
79
Сергей Слепов
ПЗ
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
15
Дмитрий Тамело
ЦП
9
Iskandar Zarobekov
ЦП
7
Тимур Пухов
АП
27
Роман Пилецкий
ЦФ
27
Вадим Курлович
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
БАТЭ
35
Матвей Коврук
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
5
Сергей Волков
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
9
Александр Шестюк
ЦФ
10
Дамьян Достанич
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
Нафтан
1
Igor Dovgyallo
ВР
30
Maxim Makarov
ВР
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
41
Дмитрий Лутик
ЦП
77
Revaz Salukvadze
ЦП
41
A. Frantsev
ЦФ
9
Рамазан Исаев
ЦФ
4-1-1-1-3
47
Кудравец
44
Малькевич
5
Мартынов
24
Бане
20
Волков
15
Бочеров
22
Исламович
55
Громыко
10
Лаптев
80
Концевой
90
Антилевский
4-2-2-2
1
Козлов
79
Слепов
19
Бруй
21
Сидор
88
Драбатович
15
Тамело
9
7
Пухов
88
Кириленко
27
Курлович
27
Пилецкий
44
Малькевич
5
Волков
5
Волков
44
Малькевич
10
Лаптев
9
Шестюк
9
Шестюк
10
Лаптев
90
Антилевский
25
Василевич
25
Василевич
90
Антилевский
27
Пилецкий
44
Луцевич
44
Луцевич
27
Пилецкий
88
Драбатович
41
Лутик
41
Лутик
88
Драбатович
88
Кириленко
41
41
88
Кириленко
Остались в запасе
БАТЭ
Нафтан
35
Матвей Коврук
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
10
Дамьян Достанич
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
1
Igor Dovgyallo
ВР
30
Maxim Makarov
ВР
77
Revaz Salukvadze
ЦП
9
Рамазан Исаев
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Остались в запасе
35
Матвей Коврук
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
10
Дамьян Достанич
ЦФ
Остались в запасе
1
Igor Dovgyallo
ВР
30
Maxim Makarov
ВР
77
Revaz Salukvadze
ЦП
9
Рамазан Исаев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Главный тренер
Альберт Рыбак
Статистика матча БАТЭ - Нафтан
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Нафтан
0 : 5
07.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Барановичи
3 : 0
31.10.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Информация о матче
Стадион:
Борисов-Арена
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