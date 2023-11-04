Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Нафтан - Слуцк
Нафтан - Слуцк: обзор матча 04 ноября 2023
Нафтан
04.11.2023, суббота, 13:00
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Слуцк
38'
Т. Пухов
51'
А. Санников
6'
Д. Гирс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нафтан - Слуцк
Замена
Р. Пилецкий
️️️️
К. Кириленко
82'
72'
Замена
К. Вергейчик
️️️️
С. Глебко
Замена
Д. Тамело
️️️️
R. Salukvadze
65'
ГОЛ! 2:1!
А. Санников
Пас отдал
Т. Пухов
51'
ГОЛ! 1:1!
Т. Пухов
Пас отдал
К. Кириленко
38'
31'
Желтая карточка
Д. Образов
6'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гирс
Желтая карточка
И. Сидор
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нафтан
1
Алексей Козлов
ВР
44
Анатолий Санников
ЦЗ
88
Артем Драбатович
ЦЗ
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
77
Артемий Литвинов
ЦЗ
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
77
Revaz Salukvadze
ЦП
7
Тимур Пухов
АП
11
Игнат Пранович
ПВ
11
Андрей Панюков
ЦФ
27
Вадим Курлович
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Слуцк
1
Артур Малиевский
ВР
16
Игорь Заяц
ЦЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
20
Денис Образов
ЦЗ
17
Сергей Глебко
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
28
Иван Михнюк
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
9
Сергей Пушняков
АП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
74
Михаил Сачковский
ЦФ
Нафтан
1
Igor Dovgyallo
ВР
30
Maxim Makarov
ВР
3
Kirill Kovalyuk
ЦП
15
Дмитрий Тамело
ЦП
33
Георгий Эрмидис
ЦФ
27
Роман Пилецкий
ЦФ
Слуцк
30
Boris Pankratov
ВР
55
Pavel Grechishko
ЦЗ
29
Илья Дубинец
ОП
71
Андрей Крень
ОП
14
Андрей Соловьев
ЦП
15
Андрей Рум
ЦФ
77
A. Gafar
ЦФ
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
4-1-3-2
1
Козлов
44
Санников
21
Сидор
77
Литвинов
88
Драбатович
77
88
Кириленко
7
Пухов
11
Пранович
27
Курлович
11
Панюков
3-3-3-1
1
Малиевский
16
Заяц
12
Былинкин
20
Образов
17
Глебко
8
Русак
28
Михнюк
55
Гирс
9
Пушняков
10
Плетнев
74
Сачковский
77
15
Тамело
15
Тамело
77
88
Кириленко
27
Пилецкий
27
Пилецкий
88
Кириленко
17
Глебко
33
Вергейчик
33
Вергейчик
17
Глебко
Остались в запасе
Нафтан
Слуцк
1
Igor Dovgyallo
ВР
30
Maxim Makarov
ВР
3
Kirill Kovalyuk
ЦП
33
Георгий Эрмидис
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
30
Boris Pankratov
ВР
55
Pavel Grechishko
ЦЗ
29
Илья Дубинец
ОП
71
Андрей Крень
ОП
14
Андрей Соловьев
ЦП
15
Андрей Рум
ЦФ
77
A. Gafar
ЦФ
Остались в запасе
1
Igor Dovgyallo
ВР
30
Maxim Makarov
ВР
3
Kirill Kovalyuk
ЦП
33
Георгий Эрмидис
ЦФ
Остались в запасе
30
Boris Pankratov
ВР
55
Pavel Grechishko
ЦЗ
29
Илья Дубинец
ОП
71
Андрей Крень
ОП
14
Андрей Соловьев
ЦП
15
Андрей Рум
ЦФ
77
A. Gafar
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Статистика матча Нафтан - Слуцк
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Нафтан
0 : 5
07.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Барановичи
3 : 0
31.10.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Информация о матче
Главный судья:
Стадион:
Атлант
Новости команд
Все
Нафтан
Слуцк
Высшая лига: шансы «Динамо-Брест» и «Нафтана» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
«Нафтан» – «МЛ Витебск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «Нафтана» и «МЛ Витебска» на победу в матче 28 тура
6 ноября
«Барановичи» – «Нафтан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Высшая лига: шансы «Барановичей» и «Нафтана» на победу в матче 27-го тура
30 октября
Высшая лига: шансы «Динамо-Брест» и «Нафтана» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
«Нафтан» – «МЛ Витебск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «Нафтана» и «МЛ Витебска» на победу в матче 28 тура
6 ноября
«Барановичи» – «Нафтан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Высшая лига: шансы «Барановичей» и «Нафтана» на победу в матче 27-го тура
30 октября
«Арсенал» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025
2025.11.22 12:50
«Арсенал Дзержинск» – «Слуцк»: прогноз и ставки на матч 22 ноября 2025 с коэффициентом 1.90
2025.11.21 11:36
«Динамо» Минск – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025
2025.11.02 14:50
«Динамо Минск» – «Слуцк»: прогноз и ставки на матч 2 ноября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.11.01 11:21
«Гомель» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025
2025.10.25 16:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+