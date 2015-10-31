Павел Ксенз - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Павел
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Ксенз
|Команда
|Карпаты
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 января 1987 (36 лет)
|Рост
|176
|Вес
|70
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Павел
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Ксенз
|Команда
|Карпаты
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 января 1987 (36 лет)
|Рост
|176
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Карпаты
|18
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.05.2016
|1' -80'
|Карпаты (Львов)
|1:2
|Шахтер (Донецк)
|30.04.2016
|1' -69'
|Ворскла (Полтава)
|3:0
|Карпаты (Львов)
|23.04.2016
|61' -90'
|Карпаты (Львов)
|3:0
|Говерла (Ужгород)
|20.03.2016
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|0:1
|Днепр (Днепр)
|11.03.2016
|1' -82'
|Карпаты (Львов)
|1:2
|Динамо (Киев)
|05.03.2016
|1' -80'
|Черноморец (Одесса)
|0:0
|Карпаты (Львов)
|28.11.2015
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|4:1
|Олимпик (Донецк)
|60'
|22.11.2015
|1' -90'
|Сталь (Каменское)
|1:1
|Карпаты (Львов)
|07.11.2015
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|1:1
|Металлист (Харьков)
|31.10.2015
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|1:0
|Металлург (Запорожье)
|18.10.2015
|56' -90'
|Карпаты (Львов)
|1:3
|Ворскла (Полтава)
|90'
|27.09.2015
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|0:2
|Волынь (Луцк)
|20.09.2015
|1' -90'
|Александрия (Александрия)
|4:1
|Карпаты (Львов)
|13.09.2015
|1' -77'
|Карпаты (Львов)
|1:1
|Заря (Луганск)
|19'
|30.08.2015
|1' -66'
|Днепр (Днепр)
|2:0
|Карпаты (Львов)
|63'
|15.08.2015
|1' -78'
|Динамо (Киев)
|3:0
|Карпаты (Львов)
|08.08.2015
|1' -66'
|Карпаты (Львов)
|4:0
|Черноморец (Одесса)
|01.08.2015
|1' -46'
|Олимпик (Донецк)
|0:1
|Карпаты (Львов)
|25.07.2015
|1' -82'
|Карпаты (Львов)
|1:0
|Сталь (Каменское)