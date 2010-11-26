Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Вадим Мельник - статистика

Завершил карьеру
16 мая 1980 (46)
#4 | Защитник
186 см | 84 кг
Украина
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мариуполь
16
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
Мариуполь
1 : 1
26.11.2010
Кривбасс
63' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2010
Мариуполь
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
Мариуполь
2 : 6
13.11.2010
Ворскла
1' - 38'
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
Металлург
0 : 3
07.11.2010
Мариуполь
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
Динамо К
9 : 0
31.10.2010
Мариуполь
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
Мариуполь
1 : 4
24.10.2010
Металлист
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
Таврия
2 : 2
15.10.2010
Мариуполь
86' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
Волынь
3 : 1
17.09.2010
Мариуполь
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
Мариуполь
2 : 3
12.09.2010
Карпаты
1' - 89'
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
Шахтер
1 : 0
29.08.2010
Мариуполь
55' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
Мариуполь
2 : 2
21.08.2010
Арсенал
61' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
Заря
2 : 2
13.08.2010
Мариуполь
90' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
Мариуполь
0 : 0
06.08.2010
Металлург
83' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
Кривбасс
1 : 0
31.07.2010
Мариуполь
74' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
Мариуполь
1 : 5
24.07.2010
Днепр
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
Ворскла
1 : 3
17.07.2010
Мариуполь
77' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
Мариуполь
1 : 1
09.07.2010
Металлург
90' - 90'
Главные новости
ВидеоНиколаев проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
13:05
1
Мусаев высказался об отставке из «Краснодара»
12:21
2
ВидеоРеакция ЦСКА на сомнительный гол «Краснодара»
11:55
8
Тренер «Галатасарая» признался в особом отношении к Батракову
10:57
3
Видео«Ты чего творишь?»: Генич отреагировал на комичную ошибку ЦСКА в Краснодаре
10:03
6
ФотоБатраков едва не подрался в Турции
09:53
5
Расписание матчей РПЛ на 8 ноября 2026
09:03
2
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
3
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
2
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
00:29
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+