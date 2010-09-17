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    Вадим Мельник - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Вадим
    Отчество Васильевич
    Фамилия Мельник
    Команда Десна
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 мая 1980 (42 года)
    Рост 186
    Вес 84
    Стоимость:
    € 25
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мариуполь 16 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.11.2010 63' -90' Мариуполь (Мариуполь) 1:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    21.11.2010 1' -90' Днепр (Днепр) 2:0 Мариуполь (Мариуполь)
    13.11.2010 1' -38' Мариуполь (Мариуполь) 2:6 Ворскла (Полтава)
    07.11.2010 1' -90' Металлург (Донецк) 0:3 Мариуполь (Мариуполь)
    31.10.2010 Был в запасе Динамо (Киев) 9:0 Мариуполь (Мариуполь)
    24.10.2010 Был в запасе Мариуполь (Мариуполь) 1:4 Металлист (Харьков)
    15.10.2010 86' -90' Таврия (Симферополь) 2:2 Мариуполь (Мариуполь)
    02.10.2010 71' -90' Мариуполь (Мариуполь) 1:0
    25.09.2010 72' -90' Мариуполь (Мариуполь) 4:2
    17.09.2010 1' -90' Волынь (Луцк) 3:1 Мариуполь (Мариуполь)
    12.09.2010 1' -89' Мариуполь (Мариуполь) 2:3 Карпаты (Львов)
    29.08.2010 55' -90' Шахтер (Донецк) 1:0 Мариуполь (Мариуполь)
    21.08.2010 61' -90' Мариуполь (Мариуполь) 2:2 Арсенал (Киев)
    13.08.2010 90' -90' Заря (Луганск) 2:2 Мариуполь (Мариуполь)
    06.08.2010 83' -90' Мариуполь (Мариуполь) 0:0 Металлург (Запорожье)
    31.07.2010 74' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 1:0 Мариуполь (Мариуполь)
    24.07.2010 Был в запасе Мариуполь (Мариуполь) 1:5 Днепр (Днепр)
    17.07.2010 77' -90' Ворскла (Полтава) 1:3 Мариуполь (Мариуполь)
    09.07.2010 90' -90' Мариуполь (Мариуполь) 1:1 Металлург (Донецк)
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