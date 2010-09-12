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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Карпаты
Мариуполь - Карпаты: обзор матча 12 сентября 2010
Мариуполь
12.09.2010, воскресенье, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
2 : 3
Завершен
Карпаты
50'
И. Козориз
73'
А. Антонов
4'
О. Голодюк
25'
С. Зенев
43'
Д. Кожанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Карпаты
Желтая карточка
А. Западня
+1
Замена
А. Западня
️️️️
В. Мельник
Замена
Г. Габедава
️️️️
И. Козориз
Замена
М. Кополовец
️️️️
С. Кузнецов
ГОЛ! 2:3!
А. Антонов
Желтая карточка
И. Козориз
Замена
В. Батиста
️️️️
С. Зенев
ГОЛ! 1:3!
И. Козориз
Замена
В. Насибулин
️️️️
И. Кривошеенко
Замена
В. Чечер
️️️️
Т. Петривский
ГОЛ! 0:3!
Д. Кожанов
ГОЛ! 0:2!
С. Зенев
12'
Желтая карточка
С. Зенев
ГОЛ! 0:1!
О. Голодюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
1
Всеволод Романенко
ВР
56
Иван Козориз
ЛЗ
5
Артем Путивцев
ЛЗ
24
Игорь Чучман
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
4
Вадим Мельник
ЦЗ
14
Артем Савин
ПЗ
19
Игорь Тищенко
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
69
Алексей Антонов
ЦФ
Главный тренер
Илья Близнюк
Карпаты
22
Андрей Тлумак
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
7
Самсон Годвин
ОП
32
Олег Голодюк
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
20
Сергей Зенев
ЦФ
79
Сергей Кузнецов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Мариуполь
90
Сергей Семено
ВР
14
Артур Западня
ЛЗ
3
Мантас Самусевас
ЦЗ
51
Александр Яценко
ЦЗ
89
Владислав Насибулин
ПП
13
Артем Черный
ЦФ
55
Георгий Габедава
ЦФ
Карпаты
1
Виталий Руденко
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
19
Борис Баранец
ЛЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
19
Юрий Габовда
ЦФ
80
Вильям Батиста
ЦФ
3-2-2-2
1
Романенко
24
Чучман
13
Яворский
4
Мельник
5
Путивцев
14
Савин
19
Тищенко
99
Ярошенко
69
Антонов
11
Кривошеенко
4-1-3-2
22
Тлумак
15
Петривский
4
Милошевич
4
Тубич
22
Авелар
7
Годвин
32
Голодюк
9
Кожанов
16
Худобяк
79
Кузнецов
20
Зенев
56
Козориз
55
Габедава
55
Габедава
56
Козориз
4
Мельник
14
Западня
14
Западня
4
Мельник
11
Кривошеенко
89
Насибулин
89
Насибулин
11
Кривошеенко
79
Кузнецов
18
Кополовец
18
Кополовец
79
Кузнецов
15
Петривский
44
Чечер
44
Чечер
15
Петривский
20
Зенев
80
Батиста
80
Батиста
20
Зенев
Остались в запасе
Мариуполь
Карпаты
90
Сергей Семено
ВР
13
Артем Черный
ЦФ
3
Мантас Самусевас
ЦЗ
51
Александр Яценко
ЦЗ
Главный тренер
Илья Близнюк
19
Юрий Габовда
ЦФ
1
Виталий Руденко
ВР
19
Борис Баранец
ЛЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
90
Сергей Семено
ВР
13
Артем Черный
ЦФ
3
Мантас Самусевас
ЦЗ
51
Александр Яценко
ЦЗ
Остались в запасе
19
Юрий Габовда
ЦФ
1
Виталий Руденко
ВР
19
Борис Баранец
ЛЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
Главный тренер
Илья Близнюк
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Мариуполь - Карпаты
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Стадион:
Ильичевец
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