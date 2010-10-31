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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Мариуполь
Динамо К - Мариуполь: обзор матча 31 октября 2010
Динамо К
31.10.2010, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
9 : 0
Завершен
Мариуполь
11'
А. Ярмоленко
25'
О. Гусев
28'
А. Милевский
30'
А. Милевский
42'
А. Савин (АГ)
45+1'
А. Милевский
59'
А. Милевский
73'
Гильерме
77'
Д. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Мариуполь
ГОЛ! 9:0!
Д. Силва
ГОЛ! 8:0!
Гильерме
Замена
М. Нинкович
️️️️
А. Ярмоленко
Замена
В. Насибулин
️️️️
И. Козориз
Замена
Гильерме
️️️️
А. Милевский
Замена
Д. Силва
️️️️
О. Гусев
ГОЛ! 7:0!
А. Милевский
ГОЛ! 6:0!
А. Милевский
+1
ГОЛ в свои ворота! 5:0!
А. Савин
ГОЛ! 4:0!
А. Милевский
ГОЛ! 3:0!
А. Милевский
ГОЛ! 2:0!
О. Гусев
ГОЛ! 1:0!
А. Ярмоленко
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
30
Бадр Эль Каддури
ЛЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
0
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Олег Лужный
Мариуполь
1
Всеволод Романенко
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
56
Иван Козориз
ЛЗ
45
Денис Шинкевич
ЦЗ
18
Руслан Петрович
ЦЗ
51
Александр Яценко
ЦЗ
14
Артем Савин
ПЗ
19
Игорь Тищенко
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
69
Алексей Антонов
ЦФ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Илья Близнюк
Динамо К
13
Артем Кичак
ВР
21
Данило Силва
ПЗ
36
Милош Нинкович
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
14
Франк Темиле
ПП
17
Гильерме
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Мариуполь
90
Сергей Семено
ВР
14
Артур Западня
ЛЗ
3
Мантас Самусевас
ЦЗ
4
Вадим Мельник
ЦЗ
24
Игорь Чучман
ЦЗ
24
Константин Кравченко
ЦП
89
Владислав Насибулин
ПП
3-2-3-1-1
35
Коваль
44
Алмейда
17
Михалик
3
Бетао
30
Эль Каддури
34
Хачериди
5
Вукоевич
26
Еременко
20
Гусев
7
Ярмоленко
0
Милевский
3-2-2-2
1
Романенко
45
Шинкевич
18
Петрович
51
Яценко
14
Савин
56
Козориз
19
Тищенко
99
Ярошенко
11
Кривошеенко
69
Антонов
20
Гусев
21
Данило Силва
21
Данило Силва
20
Гусев
7
Ярмоленко
36
Нинкович
36
Нинкович
7
Ярмоленко
0
Милевский
17
Гильерме
17
Гильерме
0
Милевский
Яворский
3
Самусевас
3
Самусевас
Яворский
56
Козориз
89
Насибулин
89
Насибулин
56
Козориз
Остались в запасе
Динамо К
Мариуполь
13
Артем Кичак
ВР
19
Денис Гармаш
АП
14
Франк Темиле
ПП
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Олег Лужный
90
Сергей Семено
ВР
14
Артур Западня
ЛЗ
4
Вадим Мельник
ЦЗ
24
Игорь Чучман
ЦЗ
24
Константин Кравченко
ЦП
Главный тренер
Илья Близнюк
Остались в запасе
13
Артем Кичак
ВР
19
Денис Гармаш
АП
14
Франк Темиле
ПП
10
Роман Зозуля
ЦФ
Остались в запасе
90
Сергей Семено
ВР
14
Артур Западня
ЛЗ
4
Вадим Мельник
ЦЗ
24
Игорь Чучман
ЦЗ
24
Константин Кравченко
ЦП
Главный тренер
Олег Лужный
Главный тренер
Илья Близнюк
Статистика матча Динамо К - Мариуполь
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Стадион:
Динамо им. Лобановского
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