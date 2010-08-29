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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Мариуполь
Шахтер - Мариуполь: обзор матча 29 августа 2010
Шахтер
29.08.2010, воскресенье, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Мариуполь
60'
Виллиан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Мариуполь
Желтая карточка
Т. Степаненко
Желтая карточка
А. Путивцев
Желтая карточка
А. Савин
ГОЛ! 1:0!
Виллиан
Замена
А. Тейшейра
️️️️
Виллиан
Замена
Л. Адриано
️️️️
Эдуардо
Желтая карточка
Эдуардо
Замена
В. Мельник
️️️️
К. Кравченко
Замена
М. Самусевас
️️️️
А. Яценко
Замена
А. Кучер
️️️️
Д. Чигринский
Травма
Д. Чигринский
Желтая карточка
К. Кравченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
10
Жадсон
ПП
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Мариуполь
23
Игорь Бажан
ВР
56
Иван Козориз
ЛЗ
51
Александр Яценко
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
14
Артем Савин
ПЗ
11
Иван Кривошеенко
(К)
ЛП
38
Дмитрий Тищенко
ОП
24
Константин Кравченко
ЦП
5
Артем Путивцев
ПП
99
Константин Ярошенко
ЦФ
69
Алексей Антонов
ЦФ
Главный тренер
Илья Близнюк
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
19
Алексей Гай
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
19
Руслан Фомин
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Мариуполь
1
Всеволод Романенко
ВР
3
Мантас Самусевас
ЦЗ
24
Игорь Чучман
ЦЗ
4
Вадим Мельник
ЦЗ
89
Владислав Насибулин
ПП
55
Георгий Габедава
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Пятов
13
Шевчук
44
Ракицкий
19
Чигринский
33
Срна
27
Степаненко
5
Фернандиньо
10
Жадсон
11
Коста
10
Виллиан
9
Эдуардо
4-1-3-2
23
Бажан
14
Савин
51
Яценко
13
Яворский
56
Козориз
38
Тищенко
5
Путивцев
24
Кравченко
11
Кривошеенко
69
Антонов
99
Ярошенко
19
Чигринский
50
Кучер
50
Кучер
19
Чигринский
10
Виллиан
11
Тейшейра
11
Тейшейра
10
Виллиан
9
Эдуардо
4
Адриано
4
Адриано
9
Эдуардо
51
Яценко
3
Самусевас
3
Самусевас
51
Яценко
24
Кравченко
4
Мельник
4
Мельник
24
Кравченко
Остались в запасе
Шахтер
Мариуполь
12
Рустам Худжамов
ВР
19
Алексей Гай
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
19
Руслан Фомин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
55
Георгий Габедава
ЦФ
1
Всеволод Романенко
ВР
24
Игорь Чучман
ЦЗ
89
Владислав Насибулин
ПП
Главный тренер
Илья Близнюк
Остались в запасе
12
Рустам Худжамов
ВР
19
Алексей Гай
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
19
Руслан Фомин
ЦФ
Остались в запасе
55
Георгий Габедава
ЦФ
1
Всеволод Романенко
ВР
24
Игорь Чучман
ЦЗ
89
Владислав Насибулин
ПП
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Илья Близнюк
Статистика матча Шахтер - Мариуполь
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Стадион:
Донбасс-Арена
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