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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - Мариуполь
Кривбасс - Мариуполь: обзор матча 31 июля 2010
Кривбасс
31.07.2010, суббота, 21:00
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Мариуполь
65'
А. Максимов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кривбасс - Мариуполь
Желтая карточка
Е. Боровик
+3
Замена
А. Сирык
️️️️
К. Ярошенко
Желтая карточка
А. Пуканыч
Замена
В. Мельник
️️️️
А. Антонов
Замена
К. Петров
️️️️
В. Сердюк
ГОЛ! 1:0!
А. Максимов
Желтая карточка
В. Лисицкий
Замена
С. Мотуз
️️️️
Б. Гоциридзе
+2
Желтая карточка
С. Яворский
Замена
Б. Гоциридзе
️️️️
С. Рожок
18'
Замена
И. Чучман
️️️️
А. Путивцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
12
Евгений Боровик
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
27
Анатолий Кицута
ЛЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
25
Александр Жданов
ЦЗ
12
Денис Андриенко
ПЗ
25
Александр Максимов
ЦП
20
Валерий Куценко
ЦП
4
Сергей Рожок
ПП
88
Ринар Валеев
ПП
88
Андрей Воронков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Мариуполь
1
Всеволод Романенко
ВР
56
Иван Козориз
ЛЗ
5
Артем Путивцев
ЛЗ
51
Александр Яценко
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
14
Артем Савин
ПЗ
19
Игорь Тищенко
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
69
Алексей Антонов
ЦФ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Илья Близнюк
Кривбасс
55
Артем Штанько
ВР
14
Денис Васильев
ЛЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
17
Бека Гоциридзе
ЦП
10
Руслан Костышин
АП
59
Сергей Мотуз
ЦФ
Мариуполь
23
Игорь Бажан
ВР
4
Вадим Мельник
ЦЗ
24
Игорь Чучман
ЦЗ
20
Артур Сирык
ЦП
13
Артем Черный
ЦФ
55
Георгий Габедава
ЦФ
3-2-4-1
12
Боровик
4
Сердюк
22
Лисицкий
25
Жданов
27
Кицута
12
Андриенко
4
Рожок
25
Максимов
20
Куценко
88
Валеев
88
Воронков
3-2-3-2
1
Романенко
56
Козориз
51
Яценко
13
Яворский
14
Савин
5
Путивцев
19
Тищенко
99
Ярошенко
27
Пуканыч
11
Кривошеенко
69
Антонов
Гоциридзе
59
Мотуз
59
Мотуз
Гоциридзе
4
Рожок
17
Гоциридзе
17
Гоциридзе
4
Рожок
4
Сердюк
90
Петров
90
Петров
4
Сердюк
99
Ярошенко
20
Сирык
20
Сирык
99
Ярошенко
69
Антонов
4
Мельник
4
Мельник
69
Антонов
5
Путивцев
24
Чучман
24
Чучман
5
Путивцев
Остались в запасе
Кривбасс
Мариуполь
55
Артем Штанько
ВР
14
Денис Васильев
ЛЗ
10
Руслан Костышин
АП
Главный тренер
Юрий Максимов
13
Артем Черный
ЦФ
55
Георгий Габедава
ЦФ
23
Игорь Бажан
ВР
Главный тренер
Илья Близнюк
Остались в запасе
55
Артем Штанько
ВР
14
Денис Васильев
ЛЗ
10
Руслан Костышин
АП
Остались в запасе
13
Артем Черный
ЦФ
55
Георгий Габедава
ЦФ
23
Игорь Бажан
ВР
Главный тренер
Юрий Максимов
Главный тренер
Илья Близнюк
Статистика матча Кривбасс - Мариуполь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
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